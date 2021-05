Dolar AS Melempem

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat. Hal ini karena pelaku pasar menunggu banyak data ekonomi utama.Melansir Xinhua, Selasa, 1 Juni 2021, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,21 persen pada 89,8378.Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi 1,2227 dolar AS dari 1,2196 dolar pada sesi sebelumnya. Poundsterling Inggris naik menjadi 1,4202 dolar dari 1,4192 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7737 dolar AS dari 0,7709 dolar AS.Sementara dolar AS dibeli 109,49 yen Jepang, lebih rendah dari 109,80 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8988 franc Swiss dari 0,8993 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2050 dolar Kanada dari 1,2078 dolar Kanada."Hari ini adalah Memorial Day. Jadi hampir tidak ada publikasi data di AS. Selama sisa minggu ini ada beberapa data AS yang menarik yang akan dipublikasikan yang mungkin memberikan beberapa momentum untuk nilai tukar USD," tutur analis di Commerzbank Research, Ulrich Leuchtmann, dalam catatannya.Pedagang akan mencermati data PMI manufaktur AS (Indeks Manajer Pembelian) yang dirilis oleh Institute for Supply Management (ISM) pada Selasa, indeks jasa ISM pada Kamis, dan laporan pasar tenaga kerja bulanan Biro Statistik Tenaga Kerja pada Jumat.(AHL)