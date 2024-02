Terdorong Melemahnya Dolar AS, Harga Emas Berkilau

Indeks kepercayaan konsumen



(SAW)

Jakarta: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada Selasa (Rabu pagi WIB). Penguatan ini terjadi di tengah pelemahan dolar Amerika Serikat (AS).Melansir Antara, Rabu, 31 Januari 2024, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April tercatat naik USD6,30 atau 0,31 persen menjadi USD2,050,90 per ons. Tensi geopolitik yang meningkat di Timur Tengah juga mendorong kenaikan harga emas.Bank Sentral AS (Federal Reserve/The Fed) akan memulai pertemuan kebijakan moneter Januari yang akan ditutup dengan pengumuman pada Rabu, 1 Februari 2024. Laporan pekerjaan bulanan AS akan dirilis pada Jumat, 3 Februari 2024.Data ekonomi yang dirilis beragam. Indeks NSA Harga Rumah Nasional S&P AS CoreLogic Case Shiller yang mencakup seluruh sembilan divisi sensus AS melaporkan kenaikan tahunan 5,1 persen pada November, naik dari 4,7 persen pada bulan sebelumnya.The Conference Board mengatakan indeks kepercayaan konsumen meningkat untuk bulan ketiga secara berturut-turut menjadi 114,8 pada Januari dari 108 pada Desember.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan lowongan pekerjaan AS naik menjadi sembilan juta pada Desember dari revisi 8,9 juta pada November.Di sisi lain, logam mulia perak untuk pengiriman Maret turun 2,60 sen atau 0,11 persen menjadi USD23,22 per ons. Harga platinum untuk pengiriman April menurun USD6,60 atau 0,70 persen ditutup menjadi USD931,70 per ons.