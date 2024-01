Harga Emas Dunia Naik ke USD2.060/Ons

Harga emas bisa capai rekor lagi



Advertisement

(SAW)

Texas: Harga emas dunia naik pada pembukaan perdagangan hari ini. Harga emas dunia masih betah di kisaran USD2.058 sampai dengan USD2.062 per ons.Melansir Investing.com, harga emas dunia acuan XAU/USD naik 0,06 persen atau 1,48 bps ke level USD2.060 per ons pada pembukaan perdagangan Rabu, 3 Januari 2024. Emas dunia sudah naik 13,16 persen dalam setahun.Harga emas naik dengan sentimen penurunan suku bunga. Alat pengukur Fedwatch dari CME menunjukkan para trader memperkirakan lebih dari 70 persen kemungkinan Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin di Maret.Ahli strategi pasar senior di RJO Futures Daniel Pavilonis menuturkan kemungkinan eskalasi di Laut Merah membuat harga emas tetap naik.Harga emas melonjak 13 persen pada 2023 yang merupakan kenaikan tahunan pertama sejak 2020 dan diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi pada 2024."Ketika kita melihat seberapa besar kenaikan harga emas yang diperoleh dari ekspektasi penurunan suku bunga pada 2023, kita bisa melihat kenaikan yang signifikan pada 2024 ketika bank sentral benar-benar mulai melonggarkan kebijakan mereka,” kata Analis Pasar di City Index Fawad Razaqzada.Minggu ini, perhatian pasar tertuju pada risalah rapat The Fed terakhir yang dijadwalkan Kamis. Data lowongan pekerjaan AS dan data non-farm payrolls Desember, yang keduanya akan dirilis Jumat, juga akan dipantau dengan cermat.Harga perak turun 0,5 persen menjadi USD23,64 per ons, sementara platinum turun 0,5 persen menjadi USD982,18 per ons. Paladium tergelincir 2,2 persen menjadi USD1,074.62 per ons, terendah sejak 14 Desember 2023.