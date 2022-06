Bank-bank Kakap AS Ikuti Jejak The Fed Naikkan Suku Bunga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bank-bank besar Amerika Serikat (AS) yang tercatat di Wall Street , JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc dan Wells Fargo & Co telah menaikkan suku bunga pinjaman utama mereka sebesar 75 basis poin menjadi 4,75 persen.Kenaikan suku bunga ini efektif pada Kamis, sesuai dengan kenaikan suku bunga Federal Reserve (Fed) pada hari sebelumnya.Melansir Antara, Kamis, 16 Juni 2022, The Fed menaikkan suku bunga targetnya sebesar tiga perempat poin persentase, terbesar oleh bank sentral AS sejak 1994, karena berusaha menjinakkan inflasi yang panas.Bank sentral AS menghadapi tugas untuk memetakan arah bagi perekonomian dalam menghadapi kenaikan suku bunga tanpa mengulangi kesulitan gaya pada 1970-an. Kenaikan suku bunga bank sentral ini ditujukan untuk memerangi inflasi sehingga mengakibatkan resesi yang curam.Inflasi, yang telah menjadi isu politik panas, telah memburuk akibat perang Ukraina, memukul sentimen pasar dan menumpuk tekanan pada rantai pasokan yang sudah babak belur.Namun karena bank menghasilkan uang dari selisih antara apa yang mereka peroleh dari pinjaman dan pembayaran deposito dan dana lainnya, mereka biasanya berkembang dalam lingkungan suku bunga tinggi.