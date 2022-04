Kurs Dolar AS Jatuh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Dolar Amerika Serikat (USD) melemah kembali dari level tertinggi hampir dua tahun pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Hal itu terjadi karena euro berbalik arah dan berbalik positif menjelang pertemuan penetapan kebijakan di bank sentral Eropa (ECB) pada Kamis waktu setempat.Mengutip Antara, Kamis, 14 April 2022, terhadap sekeranjang enam mata uang utama lainnya, dolar turun menjadi 99,888, setelah naik di pagi hari ke 100,52, tertinggi sejak Mei 2020. Dolar telah naik hampir 3,0 persen sejauh bulan ini dan berada di jalur untuk kenaikan bulanan terbesar dalam sembilan bulan.Indeks dolar turun 0,449 persen, dengan euro menguat 0,54 persen menjadi 1,0884 dolar. "Dolar baru saja melemah setelah berminggu-minggu menguat, dan saya pikir menjelang ECB besok (Kamis) memberikan alasan yang nyaman bagi pasar untuk membukukan keuntungan dari kenaikan dolar," kata Analis Pasar Senior Western Union Business Solutions Joe Manimbo.Yen Jepang juga memangkas kerugian terhadap dolar, yang telah melonjak ke level tertinggi hampir 20 tahun terhadap yen pada satu titik pada Rabu karena pengetatan agresif dari Federal Reserve sangat kontras dengan kebijakan moneter ultra-longgar bank sentral Jepang (BoJ).Yen melemah 0,19 persen versus greenback di 125,61 per dolar. Meskipun pasar tidak mengantisipasi perubahan suku bunga dari ECB pada pertemuan Kamis, pelaku pasar akan mencari nada yang lebih hawkish dari Presiden ECB Christine Lagarde yang dapat mendorong kenaikan suku bunga di akhir tahun.Pasar uang memperkirakan sekitar 70 basis poin pengetatan suku bunga pada Desember. "Kemungkinan pasar menilai sentimen hawkish dari ECB pada pertemuan mendatang, tetapi nada itu tidak akan banyak membantu mengimbangi pendekatan agresivitas Federal Reserve terhadap inflasi," kata Manimbo."Bahkan ECB yang hawkish tidak mungkin mengubah narasi The Fed menaikkan suku pada kecepatan yang jauh lebih cepat daripada Eropa," tambah Manimbo.Data menunjukkan harga produsen AS pada Maret melonjak 11,2 persen pada basis tahun-ke-tahun, kenaikan terbesar sejak data 12 bulan pertama kali dihitung pada November 2010, memperkuat ekspektasi pasar bahwa Fed akan menaikkan suku bunga setengah poin persentase pada pertemuan kebijakan bulan depan."Ekonomi Amerika Serikat tampaknya cukup terisolasi dan menunjukkan tanda-tanda inflasi yang cukup bahwa Fed akan terus mempertahankan garis yang sangat, sangat hawkish dan bertindak di atasnya, dan dengan melakukan itu, tentu saja, meningkatkan nilai dolar," kata Direktur Perdagangan Monex USA Juan Perez, di Washington.Di tempat lain, dolar Kanada menguat setelah bank sentral Kanada pada Rabu menaikkan suku bunga setengah poin persentase -langkah tunggal terbesar dalam lebih dari dua dekade. Bank sentral juga menjanjikan lebih banyak kenaikan suku bunga untuk memerangi inflasi yang melonjak.Dolar Kanada naik 0,56 persen terhadap dolar AS di 1,26 dolar Kanada per per dolar AS. Sementara itu, di pasar mata uang kripto, bitcoin terakhir naik 4,65 persen menjadi 41.368,19 dolar AS.