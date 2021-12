Tiongkok Usulkan Aturan yang Lebih Ketat untuk IPO

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Beijing: Pengawas sekuritas Tiongkok pada mengusulkan aturan pengetatan dalam mengatur perusahaan Tiongkok yang listing di luar negeri. Serta akan meningkatkan pengawasan sambil memungkinkan mereka untuk terus melakukannya.Rancangan aturan, yang telah ditunggu-tunggu oleh investor dan diposting oleh Komisi Regulasi Sekuritas China (CSRC) di situs webnya, memperluas pengawasan CSRC atas listing perusahaan cangkang ke perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan struktur entitas kepentingan variabel (VIE). Ada banyak ketidakpastian di antara investor dan perusahaan Tiongkok tentang seberapa ketat aturan baru itu. Tiongkok mengencangkan sekrup pada daftar lepas pantai tetapi tidak mematikan katup sepenuhnya," ujar Direktur Pelaksana Orient Capital Research, Andrew Collier, dikutip dari Channel News Asia, Sabtu, 25 Desember 2021.CSRC mengatakan aturan yang mengatur daftar lepas pantai sudah usang dan yang baru diusulkan mencerminkan keinginan Tiongkok untuk lebih terbuka dan "bukan tentang pengetatan kebijakan".Sebelumnya, regulator hanya akan memeriksa perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum di Tiongkok yang mengajukan listing di luar negeri, seperti di Hong Kong.Beijing telah mengeluarkan serangkaian pengetatan peraturan tahun ini di bawah Presiden Xi Jinping, termasuk menekan perilaku anti-persaingan, melarang kelompok les swasta dan mengekang utang jumbo oleh pengembang properti.VIEs sebagian besar telah digunakan oleh perusahaan yang terdaftar di pasar saham luar negeri, terutama Amerika Serikat, untuk menghindari aturan Tiongkok yang membatasi investasi asing di industri sensitif seperti media dan telekomunikasi.Sebagian besar perusahaan teknologi Tiongkok yang terdaftar di luar negeri, termasuk Alibaba Group Holdings dan JD.com Inc, menggunakan struktur tersebut, yang memberi mereka lebih banyak fleksibilitas untuk meningkatkan modal, sementara juga melewati pengawasan dan proses pemeriksaan IPO yang panjang yang harus dilalui oleh perusahaan lokal."Kunci sebenarnya adalah berapa banyak data yang perlu disimpan, lokasi server, dan apakah AS atau Tiongkok memiliki tanggung jawab untuk akuntansi," kata Collier.CSRC mengatakan proses pendaftaran yang diusulkan akan memakan waktu hingga 20 hari kerja jika materi yang diajukan cukup. Ini juga akan mewajibkan bank internasional yang menanggung pencatatan lepas pantai perusahaan Tiongkok untuk mendaftar ke CSRC.IPO dengan perusahaan cangkang telah memberikan sumber modal alternatif bagi perusahaan Tiongkok dan daftar New York telah dilihat sebagai lencana kehormatan bagi banyak orang.Tetapi Beijing telah meningkatkan pengawasan pencatatan di luar negeri sejak penawaran umum perdana (IPO) senilai USD4,4 miliar dari raksasa ride-hailing Didi Global Inc.Menurut data Refinitiv, perusahaan-perusahaan Tiongkok telah mengumpulkan sekitar USD12,8 miliar dalam daftar AS pada 2021. Tetapi kesepakatan itu terhenti setelah debut Didi di New York pada awal Juli.CSRC mengatakan regulator Tiongkok menghormati pilihan yang dibuat oleh perusahaan di lokasi listing dan aturan tidak akan berlaku surut, menambahkan bahwa itu tidak akan mempertimbangkan apakah perusahaan memenuhi persyaratan lokasi listing di luar negeri.Tetapi Pemerintah Tiongkok dapat memerintahkan perusahaan untuk membuang aset atau bisnisnya jika daftar lepas pantainya membahayakan keamanan nasional, menurut aturan baru yang diusulkan.Pengumuman itu datang ketika pasar AS ditutup Jumat untuk periode liburan Natal. Dalam VIE, sebuah perusahaan Tiongkok mendirikan perusahaan lepas pantai untuk listing di luar negeri yang memungkinkan investor asing untuk membeli ke dalamnya.Perusahaan lepas pantai tersebut menandatangani serangkaian kontrak dengan pemilik perusahaan lokal Tiongkok, yang mengoperasikan bisnis di Tiongkok, untuk memperoleh kepentingan ekonomi 100 persen dalam bisnis itu, kata para analis sebelumnya. IPO perusahaan Tiongkok di semua pasar dunia telah mencapai rekor USD100 miliar tahun ini.