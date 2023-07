Ini Dia Sejumlah Sentimen Positif untuk Aset Kripto Pekan ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Investasi aset kripto semakin membaik dengan beragam sentimen dari Amerika Serikat (AS). Sentimen yang muncul dari riset yang menyatakan kejahatan di industri kripto menurun sehingga perubahan kebijakan dari Google Play.Dari sisi industri, sentimen positif bagi pasar aset kripto berasal dari laporan Chainalysis yang mengungkapkan kejahatan dalam industri kripto turun hingga 77 persen menjadi USD1,1 miliar dari periode yang sama tahun lalu.Di sisi lain Google Play, marketplace aplikasi di sistem operasi Android, mengumumkan perubahan besar dalam kebijakan mereka pada Rabu, 12 Juli 2023. Kebijakan baru memungkinkan para developer memasukkan aset digital berbasis blockchain, seperti non-fungible token (NFT) ke aplikasi dan game secara resmi ke Google Play.“Dengan turunya kejahatan berbasis kripto diharapkan memulihkan kepercayaan investor terhadap aset kripto, khususnya dengan serangkaian peristiwa yang terjadi pada 2022 lalu. Sementara kebijakan Google Play tentu akan mendorong adopsi aset digital berbasis blockchain di masyarakat,” kata Financial Expert Ajaib Kripto Panji Yudha dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 18 Juli 2023.Selain itu, dari sisi data ekonomi AS, melambatnya inflasi inti AS sebesar 0,2 persen di Juni, Indeks Harga Konsumen tahunan utama turun, menjadi 3 persen, dan Producer Price Index (PPI) yang naik tipis 0,1 persen menyebabkan indeks dolar AS (DXY) merosot ke level terendah sejak April 2022 ke angka 99,58.Pekan ini investor akan mencermati data penjualan ritel dan produksi industri dirilis pada Selasa, 18 Juli 2023, sementara data perumahan akan dirilis pada Kamis, 20 Juli 2023. Dilanjutkan minggu depan pasar menanti keputusan pejabat Federal Reserve terkait suku bunga pada FOMC 25-26 Juli 2023.“Data melambatnya inflasi AS merupakan sentimen positif bagi pasar aset kripto, terutama Bitcoin karena akan berpotensi mendorong minat terhadap aset berisiko, termasuk Aset Kripto,” kata Panji.Mengingat volatilitas pergerakan altcoins cenderung lebih tinggi dibandingkan Bitcoin, investor disarankan untuk waspada terhadap risiko dan volatilitas di pasar.“Investor diharapkan berinvestasi dengan uang dingin dan sesuaikan manajemen risiko dengan target investasi yang telah ditentukan. Manfaatkan fitur Take profit dan Stop Loss di aplikasi Ajaib Kripto guna untuk mengamankan profit dan meminimalisir potensi risiko kerugian,” kata Panji Yudha.