Harga Emas Dunia Cuan di Tengah 'Penderitaan' Dolar AS

Spekulasi meredam indeks dolar AS

Chicago: Harga emas dunia berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada perdagangan Jumat waktu setempat karena dolar AS melemah.Melansir Xinhua, Sabtu, 18 Maret 2023, harga kontrak emas teraktif untuk pengiriman April naik USD50,50 atau 2,63 persen menjadi USD1.973,50 per ons.Krisis perbankan global terus membebani sentimen investor, mendorong investor berinvestasi ke aset safe haven emas.Emas juga diuntungkan dari spekulasi pasar, jika Federal Reserve mungkin akan mengakhiri siklus kenaikan suku bunganya setelah satu lagi kenaikan suku bunga 25 basis poin pada pertemuan minggu depan. Indeks dolar , yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,67 persen menjadi 103,7153. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,0682 dolar AS dari 1,0611 dolar pada sesi sebelumnya. Kemudian poundsterling Inggris naik menjadi 1,2197 dolar AS dari 1,2121 dolar pada sesi sebelumnya.Dolar AS dibeli 131,67 yen Jepang, lebih rendah dari 133,49 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9252 franc Swiss dari 0,9298 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3719 dolar Kanada dari 1,3725 dolar Kanada. Dolar AS turun menjadi 10,4809 Kronor Swedia dari 10,5152 Kronor Swedia.Data ekonomi yang dirilis Jumat semakin mendukung emas. Federal Reserve melaporkan produksi industri AS tetap tidak berubah pada Februari, jauh dari ekspektasi pasar untuk kenaikan 0,2 persen.Pembacaan awal indeks sentimen konsumen Universitas Michigan turun menjadi 63,4 di Maret dari 67 di Februari, pertama kali dalam empat bulan. Ekonom mengharapkan indeks tetap tidak berubah dari Februari.Sedangkan harga perak untuk pengiriman Mei naik 77 sen atau 3,55 persen menjadi USD22,462 per ons. Platinum untuk pengiriman April naik USD1,50 atau 0,15 persen menjadi USD978,60 per ons.