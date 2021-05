Pertama Kalinya di Bawah Biden, AS-Tiongkok Diskusi Masalah Perdagangan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beijing: Kementerian Perdagangan Tiongkok melaporkan bahwa perwakilan perdagangan AS dan Tiongkok mengadakan panggilan telepon pertama mereka pada hari ini, Kamis, 27 Mei 2021 di bawah pemerintahan Presiden AS Joe Biden Berdasarkan keterangan Kementerian yang dilansir dari CNBC International, Perwakilan Dagang AS Katherine Tai dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He melakukan percakapan yang "jujur, pragmatis, dan konstruktif."Sayangnya, pernyataan itu tidak merinci detail apa pun tentang perkembangan perdagangan , atau apakah tarif yang diterapkan di bawah pemerintahan Trump akan dibatalkan.Namun, kementerian mengatakan kedua belah pihak setuju untuk berkomunikasi lebih lanjut dan menyebut langkah tersebut sebagai salah satu sikap "saling menghormati". Beijing sering menggunakan ungkapan tersebut ketika menyerukan komunikasi yang lebih menguntungkan dengan AS.Dalam pernyataan terpisah, kantor USTR mengatakan Katherine membahas "kebijakan perdagangan yang berpusat pada pekerja pemerintah dan peninjauannya yang sedang berlangsung tentang hubungan perdagangan AS-Tiongkok, serta mengangkat masalah yang menjadi perhatian."Pernyataan itu tidak merinci kekhawatiran mana yang diangkat selama panggilan telepon, hanya menambahkan bahwa Katherine menantikan diskusi lebih lanjut dengan Liu.Awal pekan ini, Peterson Institute for International Economics yang berbasis di AS mengatakan pembelian barang-barang AS oleh Tiongkok masih kurang dari jumlah yang disepakati berdasarkan perjanjian perdagangan fase satu yang ditandatangani pada Januari 2020.(DEV)