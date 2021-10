Emas Dunia Merekah Dipicu Penurunan Obligasi Pemerintah AS

Chicago: Harga emas dunia merekah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB), imbas penurunan imbal hasil obligasi AS dan berlanjutnya kekhawatiran investor mengenai inflasi.

"Alasan utama untuk reli ini adalah bahwa imbal hasil sedikit mundur tetapi harga masih berada dalam kisaran terbatas," kata ahli strategi pasar senior Daniel Pavilonis.



Namun demikian, penguatan indeks dolar AS dan kenaikan ketiga indeks utama saham AS membatasi kenaikan emas. Imbal hasil obligasi pemerintah AS dengan tenor 10 tahun turun ke level terendah di 16.200 persen.



Di sisi lain, Ketua The Fed Jerome Powell menegaskan kembali pandangannya bahwa inflasi yang tinggi kemungkinan akan berkurang tahun depan.

(Des)

Mengutip Antara, Selasa, 26 Oktober 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, bertambah USD10,5 atau 0,58 persen, menjadi USD1.806,80 per ons.Akhir pekan lalu, emas berjangka terangkat USD14,4 atau 0,81 persen menjadi USD1.796,30 per ons, setelah tergelincir USD3 atau 0,17 persen.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 14,3 sen atau 0,58 persen, menjadi USD24,592 per ons Platinum untuk pengiriman Januari naik USD11,7 atau 1,11 persen, menjadi USD1.063,8 per ons.