Powell Pensiun di Februari 2022, Biden Siap Umumkan Nama Ketua The Fed Baru

Glasgow: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berencana mengumumkan nama calon untuk memimpin Federal Reserve dalam waktu dekat. Namun, Biden belum memberikan petunjuk lebih rinci, termasuk apakah ia merencanakan Jerome Powell memimpin bank sentral lagi atau tidak.Masa jabatan empat tahun Powell di Federal Reserve, salah satu lembaga ekonomi paling kuat di dunia, akan berakhir pada Februari 2022. "Kami akan membuat pengumuman itu (siapa calon Ketua Fed) segera," kata Biden, ketika ditanya tentang akhir masa jabatan Powell, dilansir dari CNBC International, Kamis, 4 November 2021."Saya juga akan menunjukkan, saya pikir kita akan memiliki banyak waktu untuk memastikan semua calon pada saat masa jabatan mereka akan berakhir," tambah Biden."Saya telah banyak memikirkannya dan saya telah bertemu dengan penasihat ekonomi saya tentang pilihan terbaik dan kami mendapat banyak pilihan bagus, tetapi saya tidak akan berspekulasi sekarang," kata Biden.Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan dia baru-baru ini membahas peran tersebut dengan Biden, tetapi tidak akan mengungkapkan rencana spesifik apapun. Yellen sebelumnya memegang jabatan Ketua Fed di bawah mantan Presiden Barack Obama dan Donald Trump."Saya berbicara dengannya tentang kandidat dan menyarankannya untuk memilih seseorang yang berpengalaman dan kredibel. Saya pikir Ketua Powell telah melakukan pekerjaan dengan baik," kata Yellen.Secara tradisional, Presiden AS mempertahankan kursi Fed yang berkuasa meskipun ada perubahan administrasi dan partai dalam upaya untuk melindungi bank sentral dari politik partisipan. Namun, Trump membuang tradisi itu pada 2017 ketika dia mencampakkan Yellen yang saat itu menjadi ketua dan menominasikan Powell.Di bawah pengawasan ekonomi Powell, The Fed membimbing AS ke tingkat pengangguran yang tidak terlihat dalam beberapa dekade dan pada awalnya mendatangkan pujian bagi Trump. Namun, Powell menjadi karung tinju politik bagi Trump, setiap kali ekonomi mengalami hambatan atau ketika The Fed menaikkan suku bunga.