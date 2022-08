Data Ekonomi AS Positif Buat Dolar Perkasa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), didorong oleh data ekonomi yang positif. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama , naik 0,25 persen menjadi 106,5030 pada akhir perdagangan.Mengutip Xinhua, Kamis, 4 Agustus 2022, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,0157 dibandingkan dengan USD1,0175 di sesi sebelumnya , dan pound Inggris turun menjadi USD1,2145 dibandingkan dengan USD1,2168 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,6947 dibandingkan dengan USD0,6925.Sedangkan dolar AS dibeli 134,11 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 132,97 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9623 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9570 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2842 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2855 dolar Kanada.Institute for Supply Management mengatakan barometer sektor jasa AS naik 56,7 persen pada Juli dari 55,3 persen sebulan sebelumnya. Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa pesanan pabrik AS naik dua persen pada Juni, mengalahkan ekspektasi pasar.Sementara itu, bursa saham AS berakhir menguat pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), menghentikan penurunan dua hari. Hal itu terjadi karena sentimen pasar didukung oleh sejumlah data ekonomi positif.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 416,33 poin atau 1,29 persen menjadi 32.812,50. Sedangkan indeks S&P 500 naik 63,98 poin atau 1,56 persen menjadi 4.155,17. Indeks Komposit Nasdaq naik 319,40 poin atau 2,59 persen menjadi 12.668,16.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan teknologi dan konsumen masing-masing naik 2,69 persen dan 2,52 persen, melampaui sisanya. Energi tergelincir 2,97 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.