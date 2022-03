Uni Eropa Terima Pasokan LNG AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Brussels: Uni Eropa dan Amerika Serikat akan mengumumkan kesepakatan pada Jumat untuk memasok Eropa dengan lebih banyak gas alam cair AS ketika blok Eropa berusaha untuk segera mengekang ketergantungannya pada bahan bakar fosil Rusia.Invasi Ukraina oleh Rusia, pemasok gas utama Eropa , mendorong harga energi yang sudah tinggi ke rekor dan telah mendorong Uni Eropa berjanji untuk memotong penggunaan gas Rusia hingga dua pertiga tahun ini, dengan menaikkan impor dari negara lain dan dengan cepat memperluas energi terbarukan.Dikutip dari Antara, Jumat, 25 Maret 2022, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, yang menghadiri KTT para pemimpin Uni Eropa di Brussels pada Kamis 24 Maret 2022, berjanji AS akan mengirimkan setidaknya 15 miliar meter kubik lebih banyak LNG ke Eropa tahun ini daripada yang direncanakan sebelumnya, sebut sumber yang mengetahui masalah tersebut.Salah satu sumber menambahkan kesepakatan itu juga akan mencakup ekspor LNG AS yang lebih tinggi ke Uni Eropa pada 2023.Rusia adalah pemasok gas utama Uni Eropa, mengirimkan total 155 bcm (miliar meter kubik gas alam) gas ke Uni Eropa pada tahun 2021. Sebagian besar datang melalui pipa dan 15 bcm adalah LNG.Ekspor LNG AS ke Uni Eropa mencapai 22 bcm tahun lalu. Eksportir AS telah mengirimkan rekor volume LNG ke Eropa selama tiga bulan berturut-turut, karena harga melonjak menjadi lebih dari 10 kali lebih tinggi dari tahun lalu, dengan pembeli Eropa dan Asia bersaing untuk mendapatkan pasokan yang ketat.Moskow pada Rabu 23 Maret 2022 mengatakan negara-negara 'tidak bersahabat', termasuk negara-negara anggota Uni Eropa, harus mulai membayar dalam rubel untuk minyak dan gas Rusia.Pada Kamis 24 Maret 2022 beberapa pemimpin Uni Eropa mengatakan permintaan itu bertentangan dengan kontrak pasokan."Ada kontrak tetap di mana-mana, dengan mata uang di mana pengiriman harus dibayar menjadi bagian dari kontrak ini," kata kanselir Jerman Olaf Scholz."Tidak ada yang akan membayar dalam rubel," kata Perdana Menteri Slovenia Janez Jansa.Para pemimpin UE akan sepakat pada Jumat, hari kedua pertemuan puncak mereka, untuk bekerja sama dalam pembelian bersama gas, LNG dan hidrogen menjelang musim dingin mendatang, dan mengoordinasikan pengisian penyimpanan gas, tulis rancangan keputusan mereka sebagaimana dilihat oleh Reuters.Langkah-langkah itu ditujukan untuk membangun penyangga pasokan gas non Rusia. Komisi Eropa eksekutif UE akan memimpin negosiasi yang mengumpulkan permintaan dan mencari gas, mengikuti model yang digunakan blok tersebut untuk membeli vaksin covid-19.