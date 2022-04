Mata Uang Euro Jatuh Terendah dalam Dua Tahun Terakhir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Mata uang euro jatuh ke level terendah dalam dua tahun terakhir terhadap dolar AS pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB).Kejatuhan mata uang euro karena komentar dari Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde dipandang sebagai tanda ECB tidak terburu-buru untuk menaikkan suku bunga, berbeda dengan upaya pengetatan kebijakan moneter yang agresif oleh The Fed. Mata uang tunggal Eropa itu jatuh ke USD1,0758 , level terendah sejak April 2020. Terakhir turun 0,53 persen pada USD1,0827.Lagarde mengatakan tidak ada kerangka waktu yang jelas kapan suku bunga akan mulai naik, menambahkan bahwa itu bisa berminggu-minggu atau bahkan beberapa bulan setelah berakhirnya skema stimulus ECB."Kami akan berurusan dengan suku bunga ketika kami sampai di sana," jelas dia dikutip dari Antara, Jumat, 15 April 2022.ECB menyimpulkan pertemuan terbarunya dengan langkah hati-hati untuk melepaskan dukungan dan menghindari jadwal yang sulit. ECB mengkonfirmasi rencana untuk memotong pembelian obligasi, umumnya dikenal sebagai pelonggaran kuantitatif, kuartal ini, kemudian mengakhirinya di beberapa titik di kuartal ketiga."Komentar Lagarde sangat kontras dengan komentar Ketua Fed Jerome Powell," kata Analis Senior di FXStreet.com Joseph Trevisani.“Mereka bisa saja mengambil sebuah buku dari apa yang telah dilakukan Jerome Powell, dan itu adalah menjadi agresif secara retoris. Lagarde tampaknya tidak ingin melakukan itu. Dia tampaknya lebih khawatir, dan mungkin dapat dimengerti, tentang perang Ukraina dan dampaknya terhadap Eropa," katanya.Selain mendorong harga bensin, perang Rusia-Ukraina, yang sekarang memasuki bulan kedua, telah menyebabkan lonjakan harga pangan global karena Rusia dan Ukraina adalah eksportir utama komoditas termasuk gandum dan minyak bunga matahari."Terus terang, mengingat betapa tidak menentunya kondisi saat ini, kehati-hatian Lagarde dapat dibenarkan, tetapi adil untuk mengatakan pasar mengharapkan sedikit lebih banyak percikan setelah pertemuan Maret yang penting," kata Analis Pasar Valas di Monex Europe Ima Sammani.Pada perdagangan sore hari, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang lainnya, naik 0,544 persen menjadi 100,33 setelah sebelumnya mencapai 100,76, level tertinggi sejak April 2020.Dolar AS memperpanjang kenaikan setelah data menunjukkan penjualan ritel AS meningkat pada Maret, sebagian besar didorong oleh harga bensin dan makanan yang lebih tinggi.Yen yang babak belur melihat beberapa jeda, membuat pemulihan kecil dari level terendah 20 tahun terhadap Dolar AS. Pada perdagangan sore, melemah 0,25 persen versus greenback di 125,94 per dolar AS.Lebih dari tiga perempat perusahaan Jepang mengatakan yen telah menurun hingga merugikan bisnis mereka, menurut jajak pendapat Reuters.Bank sentral lainnya memperketat kebijakan moneter, memperkuat ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi secara global.Bank sentral Korea mengejutkan pasar dengan kenaikan suku bunga, sementara Otoritas Moneter Singapura juga memperketat kebijakan, mengirim dolar Singapura ke level tertinggi sejak Februari.Bank sentral Kanada dan bank sentral Selandia Baru sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin, kenaikan terbesar untuk masing-masing dalam sekitar 20 tahun. Sementara itu, di pasar mata uang kripto bitcoin terakhir turun 3,53 persen menjadi USD39.784,82.