Rubel Melemah setelah Bank Sentral Pangkas Suku Bunga

Moskow: Mata uang rubel Rusia melemah setelah Bank Sentral Rusia memangkas suku bunga menjadi 11 persen pada pertemuan kebijakan di luar jadwal dan periode pajak akhir bulan berlalu. Meskipun kontrol modal membuatnya diperdagangkan tidak jauh dari tertinggi multi-tahun ke level tertinggi terhadap mata uang euro dan dolar AS.Dikutip dari Antara, Kamis, 26 Mei 2022, bank sentral memangkas suku bunga utamanya sebesar 300 basis poin untuk ketiga kalinya berturut-turut, melunakkan biaya pinjaman lagi setelah kenaikan suku bunga darurat menjadi 20 persen pada akhir Februari 2022, beberapa hari setelah Rusia mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina.Pada pukul 07.48 GMT, rubel melemah 2,6 persen menjadi 60,89 per dolar AS, jatuh dari 55,80 per dolar AS, level terkuat sejak Februari 2018 yang dicapai pada Rabu, 25 Mei 2022, dan mendekati level terendah satu minggu. Rubel juga telah kehilangan 4,4 persen menjadi diperdagangkan pada 63,32 per euro, setelah menyentuh level tertinggi tujuh tahun di 57,10 per euro di sesi sebelumnya.Mata uang rubel mulai jatuh dari tertinggi multi-tahun pada Rabu, 25 Mei 2022, karena pasar mengantisipasi keputusan bank sentral ketika ekspektasi inflasi turun dan dengan rubel yang lebih kuat menahan pertumbuhan harga-harga. Beberapa analis telah memperkirakan pemotongan 200 basis poin.Rubel telah didukung sepanjang tahun ini oleh kontrol modal, persyaratan pembayaran gas baru yang membutuhkan konversi mata uang asing ke mata uang dan penurunan impor.Tetapi sekarang telah kehilangan dukungan dari periode pajak akhir bulan yang biasanya melihat perusahaan yang berfokus pada ekspor mengubah mata uang asing menjadi rubel untuk membayar kewajiban lokal. Indeks saham Rusia beragam. Indeks RTS dalam denominasi Dolar AS turun 0,7 persen menjadi 1230,4 poin. Indeks MOEX Rusia berbasis rubel naik 1,7 persen menjadi 2.378,4 poin.