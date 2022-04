Saham Asia Tertekan Pengetatan Agresif Fed

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Beijing: Saham-saham Asia merosot pada perdagangan Jumat pagi. Investor khawatir tentang prospek kenaikan suku bunga yang semakin agresif untuk Amerika Serikat serta dampak ekonomi global dari lockdown di Tiongkok.Dikutip dari Antara, Jumat, 22 April 2022, indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang turun 1,1 persen pada perdagangan pagi, penurunan paling tajam dalam enam minggu. Selain itu ada kerugian 1,6 persen untuk indeks Australia yang kaya sumber daya. Penurunan 1,1 persen pada saham Hong Kong. Penurunan 0,3 persen saham unggulan di Tiongkok daratan. Indeks Nikkei jatuh dua persen.Semalam, Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengatakan kenaikan suku bunga setengah poin ketika Fed bertemu pada Mei. Dia menambahkan akan bergerak sedikit lebih cepat.Pernyataannya secara efektif mengkonfirmasi ekspektasi pasar tentang kenaikan suku bunga setengah poin lagi dari Fed bulan depan, dan Nomura sekarang memperkirakan kenaikan 75 basis poin pada pertemuan Juni dan Juli, yang akan menjadi yang terbesar sejak 1994.Obligasi pemerintah AS terus dijual pada Jumat, dengan imbal hasil pada obligasi pemerintah lima tahun naik menjadi 3,04 persen, tertinggi sejak akhir 2018.Imbal hasil pada obligasi pemerintah AS 10-tahun berada di 2,9483 persen, naik dari penutupan sebelumnya 2,9076 persen dan tidak terlalu jauh dari 2,9810 persen, tertinggi 40 bulan yang ditandai pada Rabu 20 April 2022.Imbal hasil dua tahun, yang mencerminkan ekspektasi pedagang terhadap suku bunga dana Fed yang lebih tinggi, menyentuh 2,7408 persen, naik dari penutupan 2,6739 persen pada hari sebelumnya.Di tempat lain, pasar masih belum pulih dari komentar pejabat Bank Sentral Eropa (ECB), bank sentral mungkin mulai menaikkan suku bunga zona euro pada awal Juli. Imbal hasil dua tahun Jerman mencapai level tertinggi delapan tahun semalam.Pan-wilayah Euro Stoxx 50 berjangka jatuh 2,33 persen di awal perdagangan Asia, DAX berjangka Jerman turun 1,87 persen dan FTSE berjangka turun 1,39 persen, penurunan besar terutama untuk zona waktu Asia.Penguncian yang berkepanjangan di Shanghai dan dampaknya terhadap ekonomi terbesar kedua di dunia telah membebani saham lokal dan mata uang Tiongkok.Analis Citi mengatakan mereka percaya penguncian di Tiongkok kemungkinan akan memperkuat tekanan inflasi terbalik dalam beberapa minggu dan bulan mendatang."Kami terus berpikir kekhawatiran inflasi itu akan membebani mata uang dengan bank sentral yang dovish," tulis mereka dalam catatan.Dolar AS sedikit berubah pada Jumat pagi terhadap sekeranjang mata uang utama, meskipun tetap nyaman di atas 100, didukung oleh kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS.Greenback naik 0,2 persen terhadap yen Jepang, karena postur The Fed yang semakin hawkish bahkan lebih tajam dari kebijakan ultra-longgar bank sentral Jepang.Mata uang Tiongkok yuan mencapai level terendah baru tujuh bulan di 6,4748 pada awal perdagangan di dalam negeri. Itu jatuh melampaui rata-rata pergerakan 200 hari awal pekan ini.Komentar Powell membayangi pendapatan perusahaan AS yang kuat dan data klaim pengangguran yang menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran turun pekan lalu.Sementara itu, Indeks Dow Jones Industrial Average berakhir turun 1,05 persen, sedangkan S&P 500 kehilangan 1,48 persen dan Komposit Nasdaq jatuh 2,07 persen.