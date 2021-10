Minyak Dunia Tergelincir Jelang Pertemuan Kebijakan Pasokan OPEC+

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Tokyo: Harga minyak tergelincir di perdagangan Asia pada perdagangan Senin pagi, menjelang pertemuan kebijakan pasokan OPEC+ yang dapat memutuskan apakah reli harga baru-baru ini dapat dipertahankan. Hal itu ketika dunia dengan secara tidak reguler pulih dari pandemi covid-19.Mengutip Antara, Senin, 4 Oktober 2021, minyak mentah Brent turun 24 sen atau 0,3 persen menjadi diperdagangkan di USD79,04 per barel pada pukul 01.43 GMT. Harga minyak Brent naik 1,5 persen minggu lalu, kenaikan mingguan keempat berturut-turut.Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 27 sen atau 0,4 persen menjadi diperdagangkan di USD75,61 per barel, setelah naik selama enam minggu terakhir. Harga minyak meningkat di tengah gangguan pasokan dan pulihnya permintaan global, mendorong Brent pekan lalu ke level tertinggi hampir tiga tahun di atas USD80 per barel."Selera risiko telah didorong oleh meningkatnya kepercayaan pada peningkatan kuat dalam pertumbuhan global ketika investor fokus pada pertemuan OPEC+ mendatang," kata ANZ Research.OPEC+, yang mengelompokkan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya termasuk Rusia, dijadwalkan bertemu pada Senin waktu setempat. Kelompok ini menghadapi tekanan dari beberapa negara untuk memproduksi lebih banyak minyak guna membantu menurunkan harga karena permintaan telah pulih lebih cepat dari yang diperkirakan.OPEC+ setuju pada Juli untuk meningkatkan produksi sebesar 400 ribu barel per hari setiap bulan hingga setidaknya April 2022 untuk menghapus 5,8 juta barel per hari dari pemotongan yang ada. Tetapi empat sumber OPEC+ mengatakan kepada Reuters baru-baru ini bahwa produsen sedang mempertimbangkan untuk menambahkan lebih dari yang diharapkan.Reli harga minyak juga telah didorong oleh kenaikan harga gas yang lebih besar yang telah melonjak 300 persen dan diperdagangkan sekitar USD200 per barel, mendorong peralihan ke bahan bakar minyak dan produk mentah lainnya untuk menghasilkan listrik dan kebutuhan industri lainnya.