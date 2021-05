Dolar AS di Perdagangan Asia Nyaris ke Level Terendah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tokyo: Kurs dolar Amerika Serikat (AS) berada di dekat level terendah dalam tiga bulan terhadap euro yang menguat kembali di perdagangan Asia pada Senin pagi. Dolar AS tertekan ketika investor memangkas taruhan awal bahwa Federal Reserve (Fed) AS mungkin segera siap untuk mengurangi stimulusnya.Melansir Antara, Senin, 24 Mei 2021, indeks dolar, mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama lainnya, melayang di 90,027, sedikit di atas level terendah tiga bulan di 89,646 pada Jumat, 21 Mei 2021.Risalah dari pertemuan kebijakan Fed April yang dirilis minggu lalu menunjukkan minoritas pembuat kebijakan ingin membahas pengurangan pembelian obligasi atau tapering.Namun peringatan berulang dari Ketua Fed Jerome Powell belum waktunya untuk membahas pengurangan pelonggaran moneter kuantitatif, sehingga telah membuat banyak investor percaya akan membutuhkan waktu berbulan-bulan sebelum bank sentral benar-benar mengubah kebijakannya."Angka inflasi cukup kuat tetapi penjualan ritel mungkin mulai melambat. Dan prospek ekonomi bergantung pada kebijakan fiskal, yang masih belum pasti," kata Ahli Strategi Mata Uang Senior Barclays, Shinichiro Kadota.Gedung Putih mengatakan pihaknya telah mengurangi RUU infrastrukturnya menjadi USD1,7 triliun dari USD2,25 triliun, dengan pemotongan investasi di broadband dan jalan serta jembatan, tetapi Partai Republik menolak perubahan tersebut sebagai tidak cukup untuk sebuah kesepakatan.Data dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS yang dirilis Jumat malam menunjukkan spekulan sedikit meningkatkan posisi dolar pendek bersih mereka di minggu terakhir sambil menaikkan posisi net short dolar pada euro selama empat minggu berturut-turut.Euro diperdagangkan pada 1,2179 dolar AS, turun dari level tertinggi tiga bulan di 1,2245 dolar AS yang disentuh pada Rabu, 19 Mei 2021.Beberapa analis mengatakan mata uang itu dibatasi oleh komentar dari Ketua Bank Sentral Eropa Christine Lagarde bahwa masih terlalu dini bagi bank untuk membahas penyelesaian skema pembelian obligasi darurat 1,85 triliun euro.Namun, euro dan mata uang Eropa lainnya telah didukung oleh meningkatnya optimisme tentang pembukaan kembali ekonomi di kawasan tersebut dari penguncian virus korona.Indeks manajer pembelian awal yang mencakup industri jasa dominan 19 negara zona euro, yang diterbitkan pada Jumat naik ke 55,1 dari 50,5 pada April, jauh di atas ekspektasi dan tertinggi sejak Juni 2018.Poundsterling Inggris berada di 1,4144 dolar AS, turun dari puncak tiga bulan pada Jumat di 1,4233 dolar. Yen sedikit tergerak pada 108,92 per dolar.Di pasar mata uang kripto yang bergejolak, bitcoin turun lebih dari 7,0 persen selama akhir pekan menjadi terakhir diperdagangkan pada USD34.157, setelah jatuh ke USD31.107 pada satu titik pada Minggu, 23 Mei 2021.Sementara ether jatuh ke level terendah dua bulan di USD1.730 pada Minggu, anjlok 60 persen dari rekor puncak yang dicapai hanya 12 hari yang lalu, dan terakhir diperdagangkan pada USD2.052.Mata uang kripto telah jatuh setelah bos Tesla, Elon Musk mengatakan akan berhenti menerima Bitcoin dan setelah Tiongkok memperketat tindakan keras terhadap mata uang digital.(AHL)