Maret, Arab Saudi Naikkan Harga Minyak untuk Pasar Asia

Singapura: Saudi Aramco telah menaikkan harga untuk semua kadar minyak mentah yang dijualnya ke Asia pada Maret dari Februari, sejalan dengan ekspektasi pasar. Sedangkan harga minyak dunia berpotensi terus menanjak ditopang oleh ketidakpastian geopolitik."Eksportir minyak utama dunia menaikkan harga Maret untuk kelas minyak mentah Arab Light untuk pelanggan Asia sebesar 60 sen per barel dibandingkan dengan Februari menjadi premium USD2,80 per barel ke rata-rata Oman/Dubai," ungkap dokumen harga, dilansir dari Channel News Asia, Minggu, 6 Februari 2022.Produsen diperkirakan menaikkan harga Maret untuk kelas unggulan sebesar 60 sen per barel, menurut survei terhadap tujuh sumber penyulingan pada akhir Januari. Kenaikan harga mencerminkan permintaan yang kuat di Asia dan margin yang lebih kuat untuk minyak gas dan bahan bakar jet.Di sisi lain, analis pasar memprediksi harga minyak mentah dunia kemungkinan akan naik di atas USD100 per barel karena permintaan global yang kuat. Selain itu, potensi perang antara Rusia dan Ukraina juga menjadi salah satu kekhawatiran utama mereka terhadap pasar pada 2022.Tiga analis mengatakan kepada Global Markets Forum (GMF), harga minyak akan naik jika pasokan global terganggu, permintaan substitusi dari melonjaknya harga gas alam di Eropa dan Asia meningkat, bersama dengan pembukaan kembali dari penguncian covid-19 , yang akan mendorong permintaan untuk penerbangan dan bahan bakar lainnya."Risiko geopolitik teratas adalah Ukraina. Tren terlihat bagus secara umum untuk komoditas," ujar Kepala Analis Global di Nikko Asset Management Tokyo John Vail. Amerika Serikat memperingatkan Rusia telah merumuskan beberapa opsi sebagai alasan untuk menyerang Ukraina, termasuk potensi penggunaan video propaganda yang menunjukkan serangan bertahap. Moskow menolak tuduhan itu dan sebelumnya telah mengatakan tidak merencanakan invasi.Kepala analis komoditas di SEB di Oslo Bjarne Schieldrop, mengatakan harga minyak dalam ukuran yang setara, sudah terlihat murah dibandingkan dengan gas alam."Jika perang antara Rusia dan Ukraina pecah, harga gas alam bisa naik menjadi USD200 hingga USD250 per barel setara minyak (saat) impor gas alam senilai 600 terawatt per jam -volume spot- dari Rusia ke Eropa Barat akan hilang," pungkas Schieldrop.