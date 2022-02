Normalkan Kebijakan, Federal Reserve Diharap Stabil Naikkan Suku Bunga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bengaluru: Presiden Federal Reserve Richmond Tom Barkin berharap The Fed menaikkan suku bunga secara stabil menuju netral dan membawa suku bunga utama kembali ke tingkat prapandemi relatif segera. Hal itu penting guna menormalkan kebijakan dan mendukung upaya menekan tingkat inflasi yang tinggi "Saya pikir ini saatnya untuk mulai menormalkan kebijakan," kata Barkin, dilansir dari The Business Times, Jumat, 11 Februari 2022.Hal itu dikatakan Barkin pada pertemuan virtual di Stanford Institute for Economic Policy Research. Ia menambahkan, kecepatan dan ruang lingkup menaikkan suku bunga dan mengurangi neraca Fed, keputusan pembuat kebijakan akan tergantung pada data ekonomi.Di sisi lain, melonjaknya inflasi di Amerika Serikat telah mendorong Federal Reserve untuk memberi sinyal rencana penaikan suku bunga lebih agresif dari yang diperkirakan sebelumnya. Alhasil, dapat memicu aksi jual tajam di bursa saham AS.Para ekonom pun telah memperingatkan adanya resesi baru. Penasihat ekonomi untuk mantan Presiden AS Ronald Reagan, Arthur Laffer, mengatakan saat ini inflasi belum terkendali dan ekonomi AS berujung ke arah perlambatan. Bahkan, dia memprediksi, resesi pada 2023 mungkin saja terjadi."Kami tidak memiliki dasar-dasar yang benar-benar dapat melakukan pekerjaan dengan baik; pemotongan pajak, pengekangan pengeluaran, uang yang sehat, semua itu hilang, jadi saya cukup khawatir tentang 12 bulan ke depan untuk ekonomi AS," katanya.Laffer membuat komentar setelah Departemen Perdagangan AS melaporkan pekan lalu indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi, ukuran inflasi pilihan Fed, melonjak 5,8 persen pada Desember 2021 dibandingkan tahun lalu. Ini merupakan laju tahunan tercepat sejak pertengahan 1982.Sebuah laporan terpisah dari Departemen Tenaga Kerja AS juga menunjukkan indeks harga konsumen naik tujuh persen pada Desember lalu dibandingkan tahun sebelumnya. Ini merupakan yang tercepat sejak Juni 1982, jauh di atas target inflasi Fed sebesar dua persen.