Harga Minyak Asia Terkerek Lonjakan Permintaan Bahan Bakar di AS

Melbourne: Harga minyak mentah naik pada awal perdagangan Asia pada Senin pagi, karena lonjakan permintaan bahan bakar di Amerika Serikat (AS).Mengutip Antara, Senin, 23 Mei 2022, minyak mentah berjangka Brent naik 82 sen menjadi diperdagangkan di USD113,37 per barel.Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 69 sen atau 0,6 persen menjadi diperdagangkan di USD110,97 per barel."Harga minyak didukung karena pasar bensin tetap ketat di tengah permintaan yang kuat menuju puncak musim mengemudi AS," kata Managing Partner SPI Asset Management Stephen Innes.Musim puncak mengemudi di AS biasanya dimulai pada akhir pekan Memorial Day pada akhir Mei dan berakhir pada Hari Buruh pada September nanti.Dolar AS yang lebih lemah juga mengirim minyak lebih tinggi. Namun, keuntungan pasar dibatasi oleh kekhawatiran tentang upaya Tiongkok membuka kembali perdagangan di kota Shanghai.