Fed Bakal Rem Kenaikan Suku Bunga, Diramal di Bawah 5% hingga Awal 2023

Washington: Bank sentral AS memulai pertemuan penetapan kebijakan terakhir tahun ini pada Selasa, 13 Desember 2022, dengan data yang menunjukkan bahwa inflasi akhirnya mendingin memungkinkan mereka memperlambat kenaikan suku bunga ke hingga tahun depan dan pedagang sekarang bertaruh akan berakhir kurang dari lima persen pada Maret.Pembuat kebijakan Federal Reserve masih diperkirakan menaikkan suku bunga kebijakan sebesar setengah poin persentase ke kisaran 4,25 persen sampai 4,5 persen, peningkatan yang lebih kecil dari kecepatan 75 basis poin per pertemuan yang telah mereka pertahankan sejak Juni tetapi masih peningkatan besar menurut standar sejarah.Tetapi setelah laporan Departemen Tenaga Kerja menunjukkan harga konsumen bulan lalu naik pada laju paling lambat dalam hampir satu tahun, kontrak berjangka yang terkait dengan suku bunga kebijakan Fed memperkirakan penurunan lebih lanjut tahun depan. Pedagang sekarang bertaruh pada kenaikan 25 basis poin pada masing-masing dari dua pertemuan pertama Fed 2023 dan tidak lebih, dengan kemungkinan kenaikan terakhir bisa terjadi pada Mei, bukan Maret.Bagaimanapun, itu akan membawa suku bunga kebijakan ke kisaran 4,75 persen hingga 5,0 persen, lebih rendah dari yang diperkirakan beberapa ekonom dan pasar telah bertaruh, mengingat inflasi yang sangat tinggi dan pasar tenaga kerja yang lebih kuat dari perkiraan untuk sebagian besar tahun ini..Laporan menunjukkan indeks harga konsumen naik 0,1 persen pada November dari bulan sebelumnya, turun dari kecepatan 0,4 persen pada Oktober. Perlambatan menunjukkan bahwa serangkaian kenaikan suku bunga Fed yang paling agresif dalam 40 tahun akhirnya mungkin mulai memperlambat permintaan dan mengurangi tekanan harga secara lebih luas."Secara umum, ini adalah berita yang sangat baik untuk The Fed-data dua bulan berturut-turut menunjukkan pelemahan inflasi ," kata Kepala strategi suku bunga AS Societe Generale, Subadra Rajappa.Namun, katanya, dengan pelonggaran kondisi keuangan dan saham melonjak setelah laporan-dan tingkat pengangguran 3,7 persen menandakan pasar tenaga kerja yang masih kuat, Fed mungkin perlu menaikkan suku bunga sedikit lebih tinggi daripada perkiraan pasar saat ini.Dan ketika Ketua Fed Jerome Powell memberikan pandangannya tentang lintasan kebijakan dalam konferensi pers pascapertemuan Rabu, dia berkata, "Saya tidak melihat dia berubah arah dengan cara penuh arti pada kebijakan-saya pikir itu terlalu cepat."Harga indeks konsumen naik 7,1 persen per tahun, ini menjadi kenaikan terkecil sejak Desember 2021. Peningkatannya masih terlalu tinggi untuk kenyamanan. The Fed menargetkan inflasi tahunan 2,0 persen yang diukur dengan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi, yang biasanya berjalan satu atau dua poin persentase lebih rendah dari IHK.Namun, data under-the-hood dalam laporan IHK tampaknya mendukung kemungkinan Fed untuk mundur dari pengetatan.Inflasi barang-barang mereda, mencerminkan penurunan gangguan rantai pasokan yang didorong lockdown pandemi, dengan ukuran tidak termasuk makanan dan energi turun 0,5 persen. Sementara itu, inflasi jasa-jasa naik, didorong oleh lonjakan bulanan 0,7 persen dalam sewa setara pemilik - ukuran dari apa yang akan diperoleh pemilik rumah jika mereka menyewakan properti mereka.Namun, pembuat kebijakan Fed mengatakan mereka melihat tren ke depan seperti tarif sewa baru yang menunjukkan penurunan inflasi sewa tahun depan. Dan inflasi jasa-jasa tidak termasuk tempat tinggal tidak berubah setelah penurunan Oktober.Setelah laporan tersebut, suku bunga berjangka menunjukkan penurunan sekitar setengah poin persentase dalam suku bunga kebijakan Fed pada akhir 2023, sebuah taruhan yang jelas pada beberapa kemungkinan resesi karena biaya pinjaman yang lebih tinggi membuat lebih banyak perusahaan tidak berkembang dan penjualan yang lebih lambat memaksa beberapa orang untuk di-PHK.Powell pada bagiannya mengatakan Fed tidak ingin segera menurunkan suku bunga , tetapi mempertahankannya tetap tinggi untuk terus menekan inflasi dan membawanya kembali ke target dengan lebih tegas.The Fed akan menerbitkan proyeksi pembuat kebijakan terbaru tentang pengangguran, inflasi, dan suku bunga tahun depan dan seterusnya pada penutupan pertemuan mereka pada Rabu.