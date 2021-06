Tunggu Pertemuan The Fed, Dolar AS Lesu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah tipis pada akhir perdagangan Senin waktu setempat. Hal ini karena pelaku pasar menunggu pertemuan penting dari Federal Reserve.Melansir Xinhua, Selasa, 15 Juni 2021, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, tergelincir 0,03 persen pada 90,5231.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,2117 dolar AS dari 1,2103 dolar di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi 1,4108 dolar dari 1,4107 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7708 dolar AS dari 0,7702 dolar.Dolar AS dibeli 110,09 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,71 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9000 franc Swiss dari 0,8989 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2145 dolar Kanada dari 1,2167 dolar Kanada.Pedagang akan melihat pertemuan kebijakan dua hari Fed yang dijadwalkan dari Selasa hingga Rabu. Ketua Fed Jerome Powell akan berbicara kepada pers setelah bank sentral mengeluarkan pernyataannya pada Rabu sore.(AHL)