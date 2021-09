Harga Minyak Turun Tertekan Penguatan Dolar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak turun pada perdagangan Senin (Selasa WIB) setelah kenaikan pada pekan sebelumnya.Melansir Xinhua, Selasa, 21 Septeber 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman Oktober kehilangan USD1,68 menjadi USD70,29 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman November turun USD1,42 menjadi USD73,92 per barel di London ICE Futures Exchange.Penurunan terjadi karena aset berisiko berada di bawah tekanan berat pada Senin di tengah sentimen menghindari risiko. Ekuitas AS ditutup melemah tajam dengan Dow turun lebih dari 600 poin.Harga minyak juga menghadapi hambatan dari penguatan dolar AS, yang telah menunjukkan tanda-tanda kekuatan menjelang pertemuan Fed.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama naik 0,09 persen menjadi 93,2760 pada akhir perdagangan Senin, mencatat kenaikan tiga hari berturut-turut.Secara historis, harga minyak berbanding terbalik dengan harga dolar AS.Untuk pekan yang berakhir Jumat, patokan minyak mentah AS naik 3,2 persen, sementara Brent naik 3,3 persen, berdasarkan kontrak bulan depan.