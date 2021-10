Harga Emas Dunia Melambung

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas dunia melonjak tajam pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB) setelah dolar AS melemah, dan meningkatnya kekhawatiran akan inflasi.Mengutip Antara, Kamis, 21 Oktober 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, melonjak USD14,4 atau 0,81 persen menjadi USD1.784,90 per ons. Sehari sebelumnya, emas berjangka terangkat USD4,8 atau 0,27 persen menjadi USD1.770,50.Dolar AS merosot dan membuat harga emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya. Hal ini seiring kekhawatiran global tentang krisis pasokan bahan bakar dan lambannya tindakan The Fed.“Dengan rantai pasokan dan masalah inflasi, bagaimana saham akan terus mencapai level tertinggi baru? Ada pelarian ke tempat yang aman ke emas yang akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan," kata ahli strategi pasar senior di RJO Futures, Bob Haberkorn.Emas sering dianggap sebagai lindung nilai inflasi, meskipun pengurangan stimulus dan kenaikan suku bunga mendorong imbal hasil obligasi pemerintah naik. Ini tetap akan meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 56,2 sen atau 2,35 persen, menjadi USD24,445 per ons. Platinum untuk pengiriman Januari naik USD5,2 atau 0,5 persen, menjadi USD1,052,30 per ons.