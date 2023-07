Pendapatan Perusahaan Lebih Baik dari Perkiraan, Bursa Saham AS Merekah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Saham-saham Amerika Serikat (AS) memperpanjang kenaikannya pada Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Penguatan itu dapat terjadi karena investor menyambut pendapatan perusahaan yang lebih baik dari perkiraan.Mengutip Xinhua, Rabu, 19 Juli 2023, indeks Dow Jones Industrial Average naik 366,58 poin atau 1,06 persen menjadi 34.951,93. Indeks S&P 500 bertambah 32,19 poin atau 0,71 persen menjadi 4.554,98. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 108,69 poin atau 0,76 persen menjadi 14.353,64.Sebanyak delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan teknologi dan keuangan memimpin penguatan dan naik masing-masing 1,26 persen dan 1,12 persen. Sementara itu, real estat dan utilitas memimpin penurunan dengan kehilangan masing-masing 0,82 persen dan 0,78 persen.Saham AS berakhir lebih tinggi karena musim pendapatan kuartal kedua bergulir. Pedagang mencerna pendapatan perusahaan yang lebih baik dari perkiraan, dengan lebih banyak bank besar melaporkan hasil yang menggembirakan.Morgan Stanley, Bank of America. dan Bank of New York Mellon semuanya melaporkan pendapatan yang lebih baik dari perkiraan dengan kebangkitan perbankan investasi dan suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan keuntungan pada kuartal kedua. Ketiga saham tersebut masing-masing melonjak 6,45 persen, 4,42 persen, dan 4,11 persen.Sementara itu, saham Microsoft naik ke rekor penutupan setelah raksasa teknologi itu menetapkan harga yang lebih tinggi pada perangkat lunak terkait kecerdasan buatan (AI). Sahamnya melonjak empat persen membantu Dow mencapai level tertinggi dalam 15 bulan.Musim pendapatan kuartal kedua AS datang minggu ini dengan latar belakang ekonomi yang lebih tangguh dari yang diperkirakan banyak orang. Secara khusus, pasar kerja tetap sehat, mendukung belanja konsumen, yang juga diuntungkan dari kelebihan uang tunai di neraca rumah tangga dan perlahan-lahan meningkatkan pendapatan riil saat inflasi mereda."Akibatnya, data ekonomi AS secara konsisten mengalahkan ekspektasi selama beberapa bulan terakhir, dan kami pikir musim pendapatan kuartal kedua cenderung mencerminkan tren ini," kata UBS Global Wealth Management.Sedangkan Biro Sensus AS melaporkan bahwa penjualan ritel naik 0,2 persen dari bulan ke bulan di Juni, lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 0,5 persen, menunjukkan konsumen lebih bijaksana dengan pembelian mereka. Data untuk Mei direvisi naik menjadi 0,5 persen dari 0,3 persen.