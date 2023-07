baca juga: Harga Emas Antam dan UBS Hari Ini Masih Stagnan





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

New York: Harga emas dunia semakin menguat pada pembukaan perdagangan hari ini. Harga emas dunia bergerak dalam rentang USD1.954 per ounce sampai dengan USD1.955 per ounce.Melansir Investing.com, XAU/USD, harga emas dunia menguat 0,03 persen atau 0,61 bps ke level USD1.955 per ounce pada pembukaan perdagangan Selasa, 18 Juli 2023. Harga emas dunia sudah naik sebesar 14,43 persen dalam setahun.Penyebab naiknya harga emas karena Produk Domestik Bruto (PDB) Tiongkok yang hanya tumbuh 6,3 persen year-on-year pada kuartal kedua tahun ini, satu persen lebih rendah dari perkiraan. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok memunculkan ekspektasi resesi ekonomi yang bisa membuat bank sentral menurunkan suku bunga.Harga logam kuning itu mengalami kenaikan yang kuat selama dua minggu terakhir saat dolar jatuh ke posisi terendah 15 bulan, mengikuti serangkaian data inflasi AS yang lemah. Data yang lemah juga mendorong meningkatnya spekulasi Federal Reserve hampir mengakhiri siklus kenaikan suku bunga untuk tahun ini.Namun, kenaikan emas juga agak dibatasi oleh tanda-tanda ketahanan dalam ekonomi AS, yang pada gilirannya membebani permintaan safe haven untuk logam mulia. Harga sebagian besar turun setelah mencapai level USD1.960 per ounce pada minggu lalu.Para pejabat Fed juga memberikan isyarat yang beragam mengenai kenaikan suku bunga di masa depan. Potensi kenaikan suku bunga menjadi pertanda buruk bagi pasar logam, karena ini meningkatkan biaya peluang untuk memiliki aset yang tidak memberikan imbal hasil. Namun, penurunan dolar baru-baru ini sangat menguntungkan harga logam.