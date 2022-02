Minyak Dunia Makin Mahal, Ini Penyebabnya

New York: Harga minyak mentah dijual lebih mahal pada penutupan perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB). Kenaikan ini didorong oleh kekurangan pasokan dan ketegangan politik di Eropa Timur serta Timur Tengah

Kedua harga acuan minyak berjangka mencatat level tertinggi sejak Oktober 2014 masing-masing di USD91,70 dan USD88,84 per barel atau kenaikan mingguan keenam berturut-turut. Mereka melonjak sekitar 17 persen bulan ini, terbesar sejak Februari 2021.



Analis pasar dan sumber Reuters secara luas memperkirakan OPEC+, yang mengelompokkan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutu yang dipimpin oleh Rusia, untuk menjaga kebijakan peningkatan produksi secara bertahap.

Namun, produksi minyak OPEC pada Januari kembali melonjak berdasarkan kesepakatan dengan sekutu. Pasar juga mewaspadai ketegangan di Timur Tengah setelah Uni Emirat Arab mengatakan telah mencegat rudal balistik yang ditembakkan oleh Houthi Yaman ketika negara Teluk itu menjamu Presiden Israel Isaac Herzog, dalam kunjungan pertamanya.

Mengutip Antara, Selasa, 1 Februari 2022, kontrak minyak mentah berjangka Brent paling aktif untuk pengiriman April menguat 74 sen atau 0,8 persen menjadi USD89,26 per barel. Untuk pengiriman Maret naik 1,18 sen atau 1,3 persen menjadi USD91,21 per barel.Kemudian minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Maret terangkat USD1,33 atau 1,5 persen menjadi USD88,15 per barel.Produsen OPEC+ telah meningkatkan produksi mereka sebesar 400 ribu barel per hari setiap bulan sejak Agustus."Peningkatan pasokan dari bulan ke bulan sebesar 400 ribu barel per hari terlalu tidak penting untuk dihargai pasar dan yang lebih penting, tidak sepenuhnya dipenuhi oleh grup," kata analis pasar minyak senior Rystad Energy, Louise Dickson.