Ditopang Kenaikan Obligasi, Dolar AS Melonjak

New York: Mata uang dolar AS (USD) mencapai level tertinggi enam tahun terhadap yen pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi). Kenaikan ini setelah bank sentral Jepang (BOJ) menahan kenaikan imbal hasil (yields) obligasi, sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS melonjak ke tertinggi baru multi-tahun, menyoroti perbedaan antara BOJ dan bank-bank sentral utama lainnya.Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun melonjak di atas 2,5 persen ke tertinggi tiga tahun, dengan Federal Reserve AS diperkirakan akan memberikan kenaikan suku bunga setengah poin pada Mei ketika mengatasi kenaikan inflasi, setelah memulai siklus pengetatan bulan ini."Kami sekarang memperkirakan FOMC akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada dua pertemuan berikutnya sebelum beralih kembali ke irama 25-basis poin per pertemuan untuk pengingat tahun ini," kata Wakil Kepala Ekonom di BMO Capital Markets Economics Michael Gregory dikutip dari Antara, Selasa, 29 Maret 2022.Ekspektasi kenaikan suku bunga membantu mengangkat mata uang Dollar AS ke level tertinggi dalam dua minggu terhadap sekeranjang enam mata uang utama lainnya, bertahan naik 0,313 persen pada 99,158, pada pukul 19.20 GMT.Terhadap yen, dolar AS melonjak sebanyak 2,5 persen ke level tertinggi sejak Agustus 2015 dan kenaikan satu hari terbesar sejak Maret 2020. Kerugian yen pada Maret melampaui 7,0 persen dan mata uang ini ditetapkan untuk penurunan bulanan dan kuartalan terbesar sejak 2016. Dolar terakhir naik 1,34 persen terhadap mata uang Jepang di 123,715 yen.Berjuang untuk berenang melawan arus yang mengangkat suku bunga lebih tinggi secara global, BOJ dengan gigih mempertahankan batas imbal hasil 0,25 persen pada Senin, 28 Maret 2022, dengan menawarkan untuk membeli obligasi pemerintah (JGB) dalam jumlah tidak terbatas untuk empat hari pertama minggu ini.Hal itu tidak menghentikan imbal hasil 10-tahun yang mencapai batas atas kisaran kebijakan BOJ yang membuat yen melonjak."Obligasi Pemerintah Jepang (JGB) sebagian besar mengabaikan apa yang hanya merupakan isyarat berulang untuk mempertahankan batas imbal hasil 10-tahun tetapi sinyal menuju perluasan pasokan uang berkontribusi pada pelemahan yen di samping efek Federal Reserve yang lebih dominan pada dolar," kata Kepala Ekonomi Pasar Modal di Scotiabank Economics Derek Holt."Tagihan impor energi yang besar dan hilangnya pendapatan pariwisata berarti beban pada yen kemungkinan akan tetap untuk tahun depan," kata Ekonom Senior Mizuho Colin Asher.Mata uang Jepang juga melemah terhadap euro, yang semakin didukung oleh ekspektasi Bank Sentral Eropa (ECB) akan bergabung dengan klub kenaikan suku bunga tahun ini. Euro menguat 1,27 persen menjadi 135,895 yen, tertinggi empat tahun.Euro naik tipis 0,03 persen terhadap greenback menjadi 1,0984. Nasib mata uang tunggal minggu ini dapat ditentukan oleh angka inflasi dari ekonomi utama Eropa, dengan inflasi indeks harga honsumen yang diharmonisasi blok yang diselaraskan terlihat naik hingga 6,5 persen pada Maret.Analis di Monex mengatakan pelemahan yen dan risiko terhadap euro dari konflik Ukraina-Rusia, dolar kemungkinan akan tetap menguat, terutama jika data pekerjaan hari Jumat terbukti kuat."Jika pertumbuhan upah terus meningkat meskipun ada peningkatan baru-baru ini dalam pasokan tenaga kerja, pasar uang kemungkinan akan sepenuhnya memperkirakan dua kenaikan 50 basis poin dari Fed pada Mei dan Juni," tambah mereka.