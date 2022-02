Bukan Ghozali Everyday, Ini Dia Miliarder NFT Pertama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Awal mula OpenSea

Rekam jejak pendiri OpenSea

(AHL)

Jakarta: Masih ingat dengan Sultan Gustaf Al Ghozali atau yang kerap dikenal Ghozali Everyday ? Pemilik foto selfie yang meraup miliaran rupiah dari Non-Fungible Tokens ( NFT ).Ternyata, bukan dia lho miliarder pertama yang meraup pundi-pundi dari NFT. Lalu siapa?Melansir Forbes, Kamis, 3 Februari 2022, pendiri startup blockchain yang sedang ramai diperbincangkan, OpenSea, telah bergabung dengan sebuah klub setelah adanya putaran pendanaan baru yang membuat nilai perusahaan menjadi sebesar USD13,3 miliar, naik dari USD1,5 miliar pada enam bulan yang lalu.Dengan perkiraan 18,5 persen saham di OpenSea, kekayaan salah satu pendiri Devin Finzer dan Alex Atallah masing-masing bernilai sekitar USD2,2 miliar atau setara Rp31,609 triliun (kurs Rp14.368 per USD), menurut perkiraan Forbes. (Forbes menerapkan diskon pada nilai perusahaan swasta karena likuiditas terbatas).Didirikan empat tahun lalu, startup yang berbasis di New York City adalah pemain awal di pasar NFT yang diluncurkan pada awal 2021. NFT adalah file komputer yang digunakan untuk melacak kepemilikan aset digital unik seperti seni, musik, dan bahkan kartu olahraga virtual pada buku besar yang dikenal sebagai blockchain.OpenSea menyebut dirinya sebagai platform peer-to-peer. Pengguna dapat membuat, membeli, dan menjual semua jenis NFT, dengan imbalan potongan 2,5 persen dari setiap penjualan.OpenSea telah berkembang pesat selama setahun terakhir. Pada Maret 2020, lima dari sekitar 4.000 pengguna aktif meraup USD1,1 juta dalam transaksi bulanan, dengan sekitar USD28 ribu dalam pendapatan bulanan. Keberuntungannya berubah pada Februari 2021, ketika platform seperti Nifty Gateway si kembar Winklevoss menghasilkan buzz dengan melelang seni digital kelas atas.Baca juga: Mengenal NFT Karya Digital yang Menarik Minat Masyarakat Indonesia Pada Juli, OpenSea telah menutup putaran pendanaan USD100 juta yang dipimpin oleh perusahaan modal ventura Andreessen Horowitz dan mencatat transaksi senilai sekitar USD350 juta pada bulan itu. Bulan berikutnya, transaksi mencapai USD3,4 miliar, peningkatan mengejutkan sebanyak sepuluh kali lipat yang menghasilkan pendapatan USD85 juta dari komisi.Pasar NFT sedikit mendingin di bulan-bulan berikutnya, sebelum memanas lagi di Desember. OpenSea memproses lebih dari USD3,3 miliar penjualan bulan lalu, menghasilkan sekitar USD82,5 juta pendapatan untuk dirinya sendiri. Saat ini, perusahaan mempekerjakan lebih dari 70 orang.Finzer dan Atallah, masing-masing berusia sekitar 30 tahun, memiliki riwayat hidup yang akrab bagi miliarder teknologi muda. CEO Finzer dibesarkan di Bay Area, belajar di Brown University dan bekerja sebagai insinyur perangkat lunak di Pinterest.Pada 2015, ia mendirikan startup pertamanya, sebuah mesin pencari bernama Claimdog, sebelum menjualnya ke Credit Karma setahun kemudian dengan jumlah yang tidak diungkapkan.Sementara Chief Technology Officer kelahiran Colorado, Atallah, terbukti menjadi ahli spreadsheet sejak usia muda. Saat menjadi mahasiswa di Stanford, dia bekerja di Palantir, menurut profil LinkedIn-nya, dan setelah lulus bekerja di startup Silicon Valley, Zugata, dan Whatsgoodly.Pada Januari 2018, keduanya bekerja sama untuk akselerator startup Y Combinator dengan ide untuk membayar pengguna kripto untuk membagikan hotspot Wi-Fi mereka. Tetapi CryptoKitties -kucing virtual kartun yang merupakan salah satu contoh NFT paling awal- menangkap imajinasi mereka. Finzer dan Atallah dengan cepat berputar untuk meluncurkan OpenSea dan pindah ke New York.Menurut data dari PitchBook, sejak awal, OpenSea telah mengumpulkan lebih dari USD420 juta dari investor. Pengumpulan dana seri C senilai USD300 juta yang diumumkan Selasa dipimpin oleh perusahaan modal ventura Paradigm and Coatue.OpenSea berencana untuk meningkatkan jumlah karyawannya, dengan fokus pada kepercayaan dan keamanan. Serta berinvestasi dalam membuat produknya lebih mudah diakses oleh khalayak yang lebih luas.OpenSea menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk dari raksasa kripto Coinbase, yang pada Oktober mengumumkan rencana untuk meluncurkan pertukaran NFT-nya sendiri. Kritikus juga menyebut potensi penipuan dan penipuan di dunia NFT.Pada September, Finzer meminta kepala produk OpenSea mengundurkan diri setelah dia diketahui membeli NFT, sesaat sebelum ditayangkan di pasar. Dan, baru minggu lalu, sebuah galeri seni New York dilaporkan mengeklaim NFT senilai USD2,2 juta telah dicuri darinya dan terdaftar di OpenSea.Menurut data yang dilacak oleh DappRadar, sekitar USD23 miliar NFT dipertukarkan (virtual) pada 2021, dan pasar baru saja dimulai. "Visi kami adalah menjadi tujuan bagi ekonomi digital terbuka baru ini untuk berkembang," kata Finzer dalam sebuah pernyataan melalui e-mail.