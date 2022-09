Permintaan Minyak Dunia Capai 100,6 Juta Barel/Hari di Kuartal III-2022

baca juga: Minyak Dunia Bangkit dari Level Terendah Usai Rusia Ancam Hentikan Ekspor

Riyadh: Menurut laporan perkembangan minyak di pasar global yang dikeluarkan oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak Arab (OPEC), permintaan minyak global diperkirakan akan meningkat selama kuartal ketiga menjadi sekitar 100,6 juta barel per hari.Dikutip dari Arab News, Senin, 12 September 2022, hal ini sejalan dengan ekspektasi permintaan minyak bumi oleh kelompok Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan akan meningkat menjadi sekitar 47 juta barel per hari. Serta permintaan dunia lainnya akan meningkat menjadi sekitar 53,6 juta barel per hari.Ini juga terlepas dari fakta perkiraan awal menunjukkan permintaan minyak global turun menjadi sekitar 98,3 juta barel per hari selama kuartal kedua, turun satu persen dari periode yang sama tahun lalu.Laporan tersebut juga mengungkapkan permintaan OECD turun 0,7 persen selama kuartal kedua menjadi sekitar 45,5 juta barel per hari, sedangkan sisa permintaan dunia turun 1,2 persen menjadi sekitar 52,8 juta barel per hari.Harga rata-rata bulanan minyak mentah OPEC turun menjadi USD108,32 per barel pada Juli 2022, sekitar delapan persen di bawah bulan sebelumnya.OPEC telah memproyeksikan pada 2022 nilai tahunan umum dari sekeranjang minyak mentah akan naik menjadi USD105,71, meningkat 51,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Laporan tersebut menunjukkan nilai umum dari keranjang minyak mentah OPEC mencapai USD117,7 per barel pada Juni 2022, naik 3,3 persen dibandingkan Mei 2022.Hal ini terutama disebabkan oleh fundamental yang kuat di pasar minyak, permintaan kilang yang tinggi, margin keuntungan yang tinggi, serta gangguan pasokan di beberapa area produksi utama, seperti Libya dan Ekuador.