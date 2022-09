Salip Dolar dan Saham AS, Kini Emas Dunia Pamer Kekuatan

Mengutip Antara, Rabu, 28 September 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD2,80 atau 0,17 persen menjadi USD1.636,20 per ons, setelah mencapai tertinggi sesi di USD1.650,10 dan terendah sesi di USD1.628,70.



Emas berjangka merosot USD22,20 atau 1,34 persen menjadi USD1.633,40 pada Senin, 26 September, setelah anjlok USD25,50 atau 1,52 persen menjadi USD1,655,60 pada Jumat, 23 September, dan terangkat sebanyak USD5,40 atau 0,32 persen menjadi USD1.681,10.

Ini bukan reli dan lebih seperti rebound sementara karena tekanan jual berhenti, analis pasar mengatakan, berpendapat bahwa emas kemungkinan tidak akan turun sebelum pasar yakin dengan tren suku bunga. Chicago: Harga emas dunia sedikit menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), bangkit dari kerugian dua sesi berturut-turut. Hal itu setelah reli dolar berhenti dan saham-saham AS merosot, namun masih di bawah level psikologis baru USD1.650.Mengutip Antara, Rabu, 28 September 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD2,80 atau 0,17 persen menjadi USD1.636,20 per ons, setelah mencapai tertinggi sesi di USD1.650,10 dan terendah sesi di USD1.628,70.Emas berjangka merosot USD22,20 atau 1,34 persen menjadi USD1.633,40 pada Senin, 26 September, setelah anjlok USD25,50 atau 1,52 persen menjadi USD1,655,60 pada Jumat, 23 September, dan terangkat sebanyak USD5,40 atau 0,32 persen menjadi USD1.681,10.Ini bukan reli dan lebih seperti rebound sementara karena tekanan jual berhenti, analis pasar mengatakan, berpendapat bahwa emas kemungkinan tidak akan turun sebelum pasar yakin dengan tren suku bunga.

Sementara itu, data ekonomi beragam. Indeks Keyakinan Konsumen Conference Board meningkat pada September untuk bulan kedua berturut-turut menjadi 108,0, naik dari 103,6 pada Agustus.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember tergelincir 14,3 sen atau 0,77 persen menjadi USD18,337 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Oktober jatuh sebanyak USD3,20 atau 0,38 persen menjadi USD846,90 per ons.

Departemen Perdagangan AS melaporkan pesanan baru AS untuk barang tahan lama, produk yang dimaksudkan untuk bertahan setidaknya tiga tahun, turun 0,2 persen menjadi USD272,7 miliar yang disesuaikan secara musiman pada Agustus dibandingkan dengan bulan sebelumnya.Departemen Perdagangan AS juga melaporkan penjualan rumah baru AS melonjak 28,8 persen ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman 685 ribu unit pada Agustus. Fokus sekarang pada pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell untuk isyarat lebih lanjut tentang kebijakan moneter AS.