Badai Meksiko Dongkrak Harga Minyak Dunia

Chicago: Harga minyak merangkak naik pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), menyusul badai tropis dan kemungkinan badai lain yang melanda Gulf Coast AS.

"Badai tropis saat ini menghantam fasilitas minyak di Gurun Meksiko. Sejumlah perusahaan minyak mulai mengevakuasi minyak mereka dan menahan produksi," ujar pengamat energi Commerzbank Research Carsten Fritsch dikutip Antara, Sabtu, 28 Agustus 2021.



Menurut Badan Informasi Energi AS sekitar 1,8 juta barel minyak mentah diproduksi di Gurun Meksiko AS, yakni sekitar 17 persen produksi minyak mentah AS.

Indeks WTI (West Texas Intermediate) untuk pengangkutan Oktober naik USD1,32 menjadi USD68,74 per barel pada bursa perdagangan New York.Harga minyak mentah Brent untuk pengangkutan Oktober meningkat USD1,63 mendekati USD72,70 per barel di bursa berjangka ICE London.Selama pekan ini, harga acuan minyak AS melonjak 10,6 persen, sementara harga minyak Brent naik 11,5 persen berdasarkan harga kontrak bulanan di muka.(Des)