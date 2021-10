Lonjakan Permintaan Negara Pengimpor Bikin Minyak Dunia Melambung

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(Des)

New York: Harga minyak turut melonjak ke level tertinggi dalam tiga tahun pada akhir perdagangan waktu setempat (Selasa WIB), setelah OPEC+ mengkonfirmasi akan mempertahankan kebijakan produksinya. Hal tersebut seiring dengan pulihnya permintaan di sejumlah negara pengimpor.Mengutip Antara, Selasa, 5 Oktober 2021, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Desember melonjak USD1,98 atau 2,5 persen menjadi USD81,26 per barel. Brent naik 1,5 persen minggu lalu untuk kenaikan mingguan keempat berturut-turut, dan kembali ke level tertinggi sejak 2018.Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November bertambah USD1,74 atau 2,3 ??persen menjadi USD77,62 per barel setelah naik selama enam minggu terakhir, dan mencapai level tertinggi sejak 2014.Keputusan negara produsen untuk terus meningkatkan produksi minyak secara bertahap mendorong kenaikan harga secara tajam. Kebijakan ini justru menambah tekanan inflasi yang dikhawatirkan negara-negara konsumen akan menggagalkan pemulihan ekonomi dari pandemi.OPEC+ setuju pada Juli untuk meningkatkan produksi sebesar 400 ribu barel per hari (bph) setiap bulan. "Mengingat gambaran permintaan dan hasil pertemuan OPEC, sentimen keseluruhan seputar minyak mentah adalah bullish," kata mitra di Again Capital LLC, New York, John Kilduff.Adapun OPEC+, yang mengelompokkan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya termasuk Rusia, menghadapi tekanan dari beberapa negara untuk menambah lebih banyak produksinya karena permintaan pulih lebih cepat dari perkiraan.