Pebisnis AS Dilobi untuk Menentang RUU Tiongkok

Washington: Empat sumber membeberkan Tiongkok telah mendorong para eksekutif, perusahaan, dan kelompok bisnis Amerika Serikat (AS) dalam beberapa pekan terakhir untuk melawan RUU terkait Tiongkok di Kongres AS. Adapun kedua negara tersebut masih berselisih dan perang dagang belum juga kunjung usai."Surat dari kedutaan besar Tiongkok di Washington telah menekan para eksekutif untuk mendesak anggota Kongres AS mengubah atau membatalkan undang-undang tertentu yang berupaya meningkatkan daya saing AS," ungkap sumber dan teks surat yang dikirim oleh kantor ekonomi dan komersial kedutaan, dilansir dari Channel News Asia, Senin, 15 November 2021.Pejabat Tiongkok memperingatkan kepada para perusahaan mereka akan mendapat risiko kehilangan pangsa pasar atau pendapatan di Tiongkok jika rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang, menurut teks surat itu. Kedutaan Tiongkok dan kepala kantor ekonomi dan komersialnya tidak membalas permintaan komentar secara terpisah.Sumber tersebut mengatakan permintaan Tiongkok juga membuat beberapa individu yang menerima surat khawatir mereka dapat dianggap melanggar Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing (FARA) jika mereka melobi anggota parlemen tentang masalah serupa di masa depan.Menyapu undang-undang untuk meningkatkan persaingan AS dengan Tiongkok dan mendanai produksi semikonduktor yang sangat dibutuhkan, yang dikenal sebagai Undang-Undang Inovasi dan Persaingan AS (USICA), disahkan Senat dengan dukungan bipartisan pada Juni.RUU terkait di Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut Undang-Undang Elang, yang lebih berfokus pada kebijakan, telah terhenti karena Kongres AS disibukkan dengan inisiatif domestik lainnya. Bahasa dalam surat, yang dikirim secara terpisah ke banyak orang, secara eksplisit meminta perusahaan untuk menentang USICA dan Undang-Undang Elang.Beijing melihat langkah-langkah tersebut, yang keras terhadap masalah hak asasi manusia dan perdagangan, sebagai bagian dari upaya AS untuk melawan kekuatan ekonomi dan geopolitik yang tumbuh di negara itu."Kami sangat berharap Anda akan memainkan peran positif dalam mendesak anggota Kongres AS untuk meninggalkan pola pikir zero-sum dan prasangka ideologis, berhenti menggembar-gemborkan tagihan negatif terkait Tiongkok, dan menghapus ketentuan negatif, sehingga menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi ekonomi bilateral," kata Kedutaan Tiongkok."Dan kerja sama perdagangan sebelum terlambat," tambah Kedutaan Tiongkok dalam satu surat yang dikirim pada awal November."Hasil dari RUU terkait Tiongkok dengan dampak negatif tidak akan melindungi kepentingan perusahaan AS, sedangkan perusahaan Tiongkok akan menderita. Itu hanya akan merugikan semua orang," tutupnya.