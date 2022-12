ECB Naikkan Suku Bunga, Bursa Saham Eropa Rontok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(AHL)

Roma: Bursa saham utama Eropa melemah pada perdagangan Kamis waktu setempat. Namun demikian, mata uang euro melonjak terhadap dolar AS setelah Bank Sentral Eropa (ECB) mengumumkan akan memulai proses pengetatan kuantitatif awal tahun depan.Melansir Xinhua, Jumat, 16 Desember 2022, ECB mengatakan mulai Maret, pihaknya akan menjual sekitar 15 miliar euro (USD15,9 miliar) obligasi nasional setiap bulan sebagai cara untuk menaikkan suku bunga, mengurangi jumlah uang beredar, dan mengendalikan inflasi. Pengetatan kuantitatif umumnya dilihat sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi jangka pendek.Pasar keuangan merespons negatif secara keseluruhan, sehingga membuat indeks blue-chip DAX di Bursa Efek Frankfurt mengakhiri hari dengan turun 3,3 persen, IBEX-35 di Madrid mundur 1,7 persen, CAC-40 Paris kehilangan 3,1 persen, Bursa Saham Italia turun 3,1 persen. MIB-40 merosot 3,5 persen dari nilainya, dan indeks blue-chip AEX di Amsterdam merosot 3,2 persen. Mata uang euro menguat karena berita tersebut, membuka sesi Kamis di 1,068 dolar AS per euro sebelum melonjak menjadi 1,0726 dolar AS per euro pada perdagangan sore sebelum pemburu barang murah masuk. Euro masih menyelesaikan hari itu sedikit naik, di 1,0624 per dolar AS.Euro telah dirugikan terhadap dolar AS selama setahun terakhir karena kebijakan moneter dari Federal Reserve AS yang lebih ketat daripada kebijakan dari ECB.Tapi itu adalah pasar obligasi dengan dampak paling besar dirasakan. Tindakan yang diumumkan ECB akan menambah pasokan obligasi nasional yang tersedia bagi investor, yang berarti perbendaharaan negara harus membayar suku bunga yang lebih tinggi untuk menarik pembeli.Benchmark obligasi sepuluh tahun menyelesaikan hari lebih tinggi di seluruh 19 negara zona mata uang euro, dengan negara-negara yang paling berutang paling banyak karena ketergantungan negara-negara tersebut pada obligasi untuk membiayai utang mereka.Imbal hasil di Italia naik 29 basis poin menjadi 4,14 persen, sedangkan di Yunani melonjak 14 basis poin menjadi 4,18 persen. Dalam kedua kasus tersebut, penyebaran antara imbal hasil utang mereka dan imbal hasil di Jerman, ekonomi terbesar Eropa, tumbuh. Hasil yang lebih tinggi mencerminkan kegugupan investor atas kapasitas suatu negara untuk mempertahankan pembayaran utangnya saat ini.Dalam kasus Italia, diperburuk oleh berita dari Bank of Italy, yang mengungkapkan utang publik negara itu mencapai 2,77 triliun euro pada akhir Oktober, tingkat utang tertinggi yang pernah tercatat. Itu adalah peningkatan satu persen atau setara 27,7 miliar euro dibandingkan bulan sebelumnya.Perekonomian Eropa telah terpukul keras tahun ini oleh kenaikan harga yang dipicu oleh konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina, yang telah mengurangi pasokan energi, merusak pasar gandum dan biji-bijian lainnya, serta mengganggu jalur pasokan internasional.ECB mengatakan, menjaga harga tetap terkendali adalah tujuan kebijakan utamanya, bahkan jika kebijakan tersebut membatasi prospek pertumbuhan ekonomi.