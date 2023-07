Laju Wall Street Mewaspadai Kenaikan Suku Bunga Fed

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Wall Street bervariasi pada penutupan perdagangan kemarin. Laju Wall Street karena investor mewaspadai kenaikan suku bunga The Fed serta kinerja beberapa perusahaan pada semester I-2023.Melansir CNBC International, Jumat, 21 Juli 2023, laju S&P500 melemah 0,68 persen atau 30,85 poin, Nasdaq melemah 2,05 persen atau 294 bps. Sementara itu Dow Jones (DJIA) naik 0,47 persen atau 163 bps.Saham-saham yang naik adalah Johnson & Johnson, Xcel Energy Inc, T-Mobile US, dan Goldman Sachs, Boeing Co. Sementara itu saham-saham yang melemah adalah Netflix, Tesla Inc, Microsoft corp, Nike Inc, dan Apple Inc.Saham Tesla membebani Nasdaq ketika gross profit margin dari operasi otomotif Tesla, tidak termasuk dampak dari kredit regulasi turun menjadi 18,2 persen dari 18,8 persen pada kuartal pertama dan 26,2 persen pada tahun lalu.Meskipun penurunan tersebut tidak sebesar yang diperkirakan banyak analis, saham Tesla masih melemah setelah chief executive Elon Musk kemudian isyaratkan akan ada lebih banyak pengurangan harga pada tahun ini.Investor juga menjual Netflix karena pendapatannya sebesar USD8,2 miliar. Angka ini meleset dari proyeksi kuartal ketiga Netflix sebesar USD8,5 miliar untuk angka top-line atau juga disebut total revenue.