Imbal Hasil Naik, Perbankan Mulai Borong Surat Utang Pemerintah AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Sejumlah bank besar di Amerika Serikat (AS) mulai memborong surat berharga atau obligasi negara Paman Sam karena naiknya imbal hasil seiring berkurangnya stimulus moneter dari The Fed Bank of America Corp dan Citigroup Inc mengaku memperoleh pendapatan bunga bersih tambahan selama kuartal tersebut dengan membeli sekuritas berimbal hasil tinggi.Namun, JPMorgan Chase & Co terus menimbun uang tunai dan mengharapkan suku bunga bergerak lebih tinggi seperti yang diprediksi oleh kepala eksekutifnya Jamie Dimon.Chief Financial Officer Citigroup Mark Mason mengatakan bank telah membeli surat utang pemerintah dan sekuritas berbasis hipotek."Kami memiliki posisi likuiditas yang kuat dan kami telah menerapkannya," kata Mason kepada wartawan dikutip dari Antara, 15 Oktober 2021.Deposito bank menumpuk lebih tinggi dari sebelumnya, didorong oleh uang dari pembelian obligasi Federal Reserve, pembayaran stimulus pemerintah dan tabungan dari konsumen.Sementara itu, pendapatan bunga bersih bank dari sekuritas dan pinjaman, sumber pendapatan utama, telah anjlok karena The Fed mempertahankan suku bunga rendah dan peminjam melunasi pinjaman.Adapun imbal hasil pada obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun mengalami fluktuasi karena perubahan pandangan tentang kebijakan The Fed dan inflasi. Setelah naik ke 1,75 persen dari 0,9 persen dalam tiga bulan pertama tahun ini, imbal hasil turun kembali ke 1,15 persen.