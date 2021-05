Perusahaan Nikel Tiongkok Terus Perluas Investasi di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Nanning: Perusahaan nikel asal Tiongkok Lygend Resources & Technology Co Ltd membagikan pengalamannya berinvestasi di Indonesia dalam Forum Kerja Sama Pertambangan ASEAN-Tiongkok di Nanning, Daerah Otonomi Guangxi pada Jumat, 21 Mei 2021.Cai Jianyong selaku Chairman Lygend menyebutkan perusahaannya berinvestasi senilai USD1,2 miliar mulai 2018 di Pulau Obi, Maluku Utara."Hingga kini kami masih terus memperluas investasi di Indonesia," ujarnya dikutip dari Antara, Minggu 23 Mei 2021.Forum tersebut digelar oleh Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok dengan mengambil tema "Building the Belt and Road, Strengthening Green Mining".Duta Besar RI untuk Tiongkok turut menghadiri pembukaan forum yang digelar di wilayah selatan Tiongkok itu.Koordinator Kerja Sama pada Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Kementerian ESDM, Armin Tampubolon, menjadi panelis secara daring dalam forum tersebut.Demikian pula Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof Panut Mulyono, menjadi panelis secara daring dalam sesi "Forum of Presidents of China-ASEAN Geosciences Universities".Forum tersebut menjadi agenda penting dalam kerangka China-ASEAN Expo dan Tiongkok-ASEAN Business and Investment Summit yang mempertemukan kalangan pemerintah dan pelaku usaha di bidang pertambangan serta akademisi dari negara-negara ASEAN dan Tiongkok.(SAW)