Wall Street Tergelincir setelah Libur Thanksgiving

Bursa saham Eropa ambruk

New York: Indeks saham-saham Amerika Serikat (AS), Wall Street , pada penutupan perdagangan Senin (Selasa pagi WIB) melemah, setelah berlangsungnya libur Thanksgiving di AS.Seperti dilaporkan Investing.com, Selasa, 28 November 2023, indeks Dow Jones Industrial Average di Bursa Efek New York, AS, turun 56,68 poin atau sekitar 0,16 persen menjadi 35.333,47.Sementara indeks S&P 500 melemah 8,91 poin atau sekitar 0,20 persen menjadi 4.550,43. Sedangkan indeks komposit Nasdaq melorot 9,83 poin atau sekitar 0,07 persen menjadi 14.241,02.Dari 11 sektor utama indeks S&P 500, indeks sektor kesehatan dan industri mengalami penurunan persentase tertajam. Indeks sektor properti dan kebutuhan konsumen sebaliknya menguat.Awal pekan setelah libur Thanksgiving berlangsung Cyber Monday yang diwarnai dengan diskon besar belanja online. Belanja konsumen tahun ini diperkirakan mencapai USD12 miliar.Saham perusahaan-perusahaan yang terkait dengan belanja online mengalami peningkatan tajam. Saham Affirm Holdings meroket 12 persen, sedangkan saham Etsy dan Shopify melambung 3,0 persen dan 4,9 persen.Adapun, harga emas berjangka di Comex New York Mercantile Exchange naik seiring melemahnya nilai tukar dolar AS. Harga emas untuk pengiriman Januari 2024 naik 0,5 persen menjadi USD2.012,4 per ons. Indeks dolar AS turun 0,20 persen menjadi 103,20. Bursa saham Eropa melemah pada perdagangan Senin waktu setempat, dengan indeks STOXX 600 Eropa turun 0,3 persen, dipicu pelemahan saham sektor kesehatan.Indeks FTSE 100 di Bursa Efek London, Inggris, turun 27,50 poin atau sekitar 0,37 persen menjadi 7.460,70. Indeks Dax 30 di Bursa Efek Frankfurt, Jerman, melemah 63,12 poin atau sekitar 0,39 persen menjadi 15.966,37.Indeks Ibex 35 di Bolsa de Madrid, Spanyol, berakhir datar dengan pergerakan turun hanya 2,90 poin menjadi 9.936,10. Indeks Cac 40 di Euronext, Paris, Prancis, merosot 27,31 poin atau sekitar 0,37 persen menjadi 7.265,49.Nilai tukar poundsterling menguat 0,15 persen terhadap dolar AS menjadi USD1,2624 per pound. Sedangkan terhadap euro, nilai tukar pound berada di kisaran 1,1524 euro per pound.