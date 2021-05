Yuan Meroket, Terus Tekan Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Beijing: Kurs yuan Tiongkok menguat lagi 218 basis poin menjadi 6,4307 terhadap dolar AS pada perdagangan Senin waktu setempat.Menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing China (CFETS), mata uang ini mencatat kenaikan untuk hari kedua berturut-turut setelah terangkat 87 basis poin akhir pekan lalu.Melansir Antara, Senin, 17 Mei 2021, di pasar spot valuta asing Tiongkok, yuan diperbolehkan naik atau turun sebesar dua persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan.Kurs tengah yuan terhadap dolar AS didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antarbank pada setiap hari kerja.Pada perdagangan Sabtu, 15 Mei 2021, kurs dolar AS melemah pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat. Pelaku pasar mencerna angka penjualan ritel bulanan negara itu.Melansir Xinhua, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,48 persen menjadi 90,3191. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,2143 dolar AS dari 1,2075 dolar AS pada sesi sebelumnya.Sementara mata uang poundsterling Inggris naik menjadi 1,4100 dolar AS dari 1,4042 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7785 dolar AS dari 0,7725 dolar AS.Di sisi lain, kurs rupiah pada pembukaan pagi ini berbalik melemah usai libur Lebaran. Mata uang Garuda ini tak mampu mempertahankan penguatannya sejak akhir penutupan perdagangan pekan lalu.Mengutip Bloomberg, Senin, 17 Mei 2021, rupiah melemah 55 poin atau setara 0,39 persen menjadi Rp14.252 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.197 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau melemah sejak pembukaan perdagangan yang sempat berada pada posisi Rp14.250 per USD. Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.215-Rp14.252 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,44 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.195 per USD, dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp14.195 per USD.(AHL)