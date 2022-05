OPEC Gagal Tingkatkan Produksi Minyak

Harga minyak mentah internasional bertahan mendekati USD105 per barel karena perjuangan OPEC diperburuk oleh embargo de facto atas pasokan Rusia oleh banyak penyulingan setelah invasi ke Ukraina. Tingkat harga yang tinggi mendorong lonjakan inflasi yang memukul konsumen dan mengancam pertumbuhan, mengkhawatirkan pembuat kebijakan di seluruh dunia. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Konsumen utama seperti AS telah menjadi lelah dengan menekan Saudi untuk mengisi kesenjangan pasokan dan menggunakan cadangan minyak darurat. Penolakan Kerajaan untuk membuka keran sebagian didorong oleh loyalitas politik ke Moskow, yang bersama-sama memimpin aliansi konsumen OPEC+ yang bertemu minggu ini.



Koalisi kemungkinan tetap dengan rencana yang telah ditetapkan, meratifikasi tambahan sederhana lainnya sebesar 430 ribu barel per hari ketika berkumpul pada Kamis, menurut delegasi. Tetapi seperti yang ditunjukkan oleh survei, kelompok tersebut mungkin kesulitan untuk menerapkan banyak dari jumlah yang ditentukan. Mengutip The Business Times, Rabu, 4 Mei 2022, menurut survei, ketika Irak membuat dorongan besar, negara-negara seperti Libya dan Nigeria melihat produksi mereka turun di tengah gangguan operasional dan berkurangnya investasi. Bahkan pemimpin kelompok Arab Saudi tidak menaikkan sebanyak yang diizinkan oleh kuota yang mereka sepakati

Menambahkan hanya 10 ribu barel per hari

Sementara Irak meningkatkan produksi sebesar 170 ribu barel per hari menjadi 4,46 juta. Libya membalas ini dengan tersandung lagi, tergelincir 150 ribu per hari di tengah penutupan pelabuhan dan lapangan.



Arab Saudi menambahkan hanya 70 ribu barel per hari, sekitar dua pertiga dari kenaikan yang diizinkan, meninggalkan produksi mereka pada 10,34 juta per hari -atau sekitar 100 ribu per hari di bawah target Kerajaan.

Riyadh: Kartel OPEC telah berjuang selama berbulan-bulan untuk menghidupkan kembali pasokan minyak yang terhenti selama pandemi , secara efektif gagal meningkatkan produksi sama sekali pada bulan lalu. Hal itu terjadi karena anggota tetap diganggu oleh kendala kapasitas.Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) menambahkan hanya 10 ribu barel per hari pada April, dibandingkan dengan 274 ribu yang dijadwalkan per hari, survei menunjukkan. Ini memompa rata-rata 28,7 juta barel per hari.