Powell: Fed Terus Mengukur Tingkat Pekerjaan di AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Kekhawatiran atas inflasi

(ABD)

Washington: Ketua Fed Jerome Powell mengatakan Federal Reserve terus melihat berbagai indikator dalam mengukur seberapa dekat ekonomi Amerika Serikat (AS) mencapai pekerjaan penuh. Mencapai target tingkat pekerjaan menjadi penting karena berkaitan dengan arah kebijakan bank sentral "Ketika kami menilai apakah kami berada di lapangan kerja maksimum, kami sengaja melihat berbagai indikator. Dengan melakukan itu, The Fed memperhatikan disparitas pasar tenaga kerja dan bukan hanya angka-angka utama," kata Powell, dilansir dari The Business Times, Kamis, 11 November 2021.Powell mencatat ekonomi lebih sehat dan lebih kuat ketika sebanyak mungkin orang dapat bekerja. Adapun The Fed di akhir bulan ini akan memulai menghapus pilar pertama dari stimulus luar biasa yang diperkenalkan pada Maret 2020 untuk melindungi ekonomi dari pandemi covid-19, ketika mulai mengurangi pembelian obligasi besar-besaran.Pejabat Fed telah menunjuk pertumbuhan ekonomi yang kuat dan keuntungan pekerjaan sebagai bukti ekonomi dapat mulai berdiri sendiri. Tetapi Powell pekan lalu mengatakan The Fed akan tetap sabar dan memprioritaskan langkah lebih lanjut menuju lapangan kerja maksimum sebelum menaikkan suku bunga, meskipun ada kegelisahan atas inflasi yang lebih tinggi.Tetapi ada perdebatan yang meningkat di antara pembuat kebijakan tentang berapa banyak lagi pekerjaan yang dapat ditambahkan ekonomi, dan berapa lama lagi inflasi tinggi dapat ditoleransi dengan investor yang saat ini mengharapkan kenaikan suku bunga di pertengahan tahun depan.Di sisi lain, Federal Reserve mengatakan dalam laporan terbaru tentang stabilitas keuangan, kekhawatiran atas inflasi yang lebih tinggi dan kebijakan moneter yang lebih ketat telah menjadi perhatian utama para pelaku pasar. Bahkan, hal itu mengesampingkan pandemi covid-19.Pada saat yang sama, laporan tengah tahunan juga menandai meningkatnya penggunaan stablecoin dan apa yang disebut saham meme sebagai masalah yang perlu mendapat perhatian dan menimbulkan jenis risiko potensial baru pada sistem keuangan.Sekitar 70 persen pelaku pasar yang disurvei oleh the Fed menandai inflasi dan kebijakan Fed yang lebih ketat sebagai perhatian utama mereka selama 12 hingga 18 bulan ke depan, menjelang varian covid-19 yang kebal vaksin dan potensi tindakan keras peraturan Tiongkok.