Harga Minyak Mentah Rebound

London: Harga minyak mentah naik pada pembukaan perdagangan hari ini. Harga minyak mentah naik setelah produsen minyak dunia (OPEC) berusaha mempertahankan pasokan untuk menjaga supply.Melansir Investing, Rabu, 4 Oktober 2023, minyak mentah Brent naik 0,09 persen ke level USD91,13 per barel. Kemudian minyak mentah WTI naik 0,34 persen dengan berada pada level USD89,53 per barel.Harga minyak dunia masih berhadapan dengan usaha Arab Saudi, Rusia, dan anggota OPEC+ lainnya adalah menjaga harga minyak tetap naik untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.Namun tekanan datang dari rencana Iran untuk mengembalikan tiga juta barel per hari (bph) ke pasar minyak melalui versi baru kesepakatan nuklir, peningkatan pasokan lainnya juga akan segera terjadi.Menurut Administrasi Informasi Energi AS (EIA), gabungan produsen non-OPEC diperkirakan akan meningkatkan produksi sebesar 2,1 juta barel per hari pada 2023 dan 1,2 juta barel per hari pada 2024.Badan tersebut memperkirakan produksi minyak AS akan melebihi 12,9 juta barel per hari dari produksi minyak mentah bulanan untuk pertama kalinya pada akhir tahun 2023. Badan itu juga memperkirakan pertumbuhan produksi akan berlanjut hingga 2024, sehingga produksi minyak mentah AS akan mencapai 13,09 juta barel per hari.Peningkatan produksi non-OPEC lainnya diperkirakan berasal dari Brasil, Kanada, Guyana, dan Norwegia, menurut badan tersebut. Kalibrasi ulang permintaan terhadap gas yang sedang berlangsung juga kemungkinan akan mengurangi permintaan minyak, dan oleh karena itu membantu menurunkan harga di masa depan.