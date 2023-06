The Fed Mulai Rapat Suku Bunga karena Inflasi AS Terus Mendingin

baca juga: Bos IMF Sebut Belum Ada Sentimen Buat The Fed Ubah Arah Kenaikan Suku Bunga

Washington: The Fed memulai pertemuan dua hari untuk menetapkan suku bunga pinjaman acuan. Inflasi AS yang mulai mendingin kemungkinan akan menghentikan siklus kenaikan suku bunga yang agresif. The Fed telah menaikkan suku bunga 10 kali berturut-turut sejak Maret 2022 karena bergulat dengan inflasi yang tetap jauh di atas target jangka panjangnya dua persen.Sejumlah pejabat di komite penetapan suku bunga bank sentral mengindikasikan mereka akan melewatkan kenaikan bulan ini. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan lebih banyak waktu kepada pembuat kebijakan dalam menilai dampak ekonomi dari tekanan perbankan baru-baru ini dan kenaikan suku bunga yang ada.Melansir Channel News Asia, Rabu, 14 Juni 2023, The Fed menuturkan pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal berlangsung pada pukul 10.30 (22.30 waktu Singapura). Keputusan FOMC akan dipublikasikan bersamaan dengan perkiraan ekonomi yang diperbarui pada pukul 14:00 Rabu waktu setempat.Data baru yang diterbitkan Selasa pagi menunjukkan ukuran inflasi indeks harga konsumen (CPI) melambat ke tingkat tahunan 4,0 persen bulan lalu, capai level terendah dalam hampir dua tahun. CPI inti, tidak termasuk harga makanan dan energi yang bergejolak, tetap tinggi di 5,3 persen.Ukuran inflasi yang disukai The Fed juga tetap jauh di atas target dua persennya, meskipun juga telah menunjukkan tanda-tanda lambat dalam beberapa bulan terakhir. The Fed telah menaikkan suku bunga pinjaman sebesar lima poin persentase menjadi antara 5,00 dan 5,25 persen sejak Maret tahun lalu.Ada beberapa ketidaksepakatan publik menjelang pertemuan FOMC minggu ini mengenai jalan terbaik ke depan, dengan sebagian kecil anggota mengisyaratkan dukungan mereka untuk kenaikan ke-11 berturut-turut untuk melawan inflasi. Tapi angka IHK Selasa yang keren mungkin telah menghilangkan beberapa kekhawatiran inflasi.Menurut CME Group, pedagang berjangka meningkatkan kemungkinan FOMC akan memilih untuk menghentikan kenaikan suku bunga minggu ini di atas 90 persen setelah rilis data CPI.