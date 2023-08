Semakin Mentereng, Harga Emas Tembus USD1.900/Ons

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Dolar Tepar di Tengah Aktivitas Bisnis AS yang Hampir Mati

Pidato Powell jadi fokus

(HUS)

Chicago: Harga emas mencapai level tertinggi dalam dua minggu terakhir, dan berakhir di atas level kunci USD1.900 per ons pada penutupan perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB).Menterengnya harga emas ini terjadi di tengah penurunan dolar dan imbal hasil obligasi Pemerintah AS menjelang pidato Ketua Federal Reserve Jay Powell minggu ini dalam acara kebijakan tahunan bank sentral di Jackson Hole, Wyoming.Hal ini memungkinkan harga spot untuk kembali memasuki level USD1.900, meskipun potensi logam mulia ini masih tetap mendung di tengah kekhawatiran atas kenaikan suku bunga AS.Dikutip Investing, Kamis, 24 Agustus 2023, emas berjangka Desember yang paling aktif di Comex New York berakhir di USD1.946,05 per ons, naik 1,04 persen.Harga emas mencapai level tertinggi dua minggu di level USD1.949,65 sebelumnya dan naik 1,6 persen seminggu, setelah empat minggu sebelumnya mengalami penurunan yang menyebabkan kerugian bersih sebesar empat persen.Pasar saat ini berfokus pada pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell di Jackson Hole Symposium pada hari Jumat. Analis mengingatkan Powell dapat menandai era suku bunga AS yang lebih tinggi, terutama karena inflasi tetap tinggi dan pasar tenaga kerja masih kuat.Setiap sinyal kenaikan suku bunga AS kemungkinan akan memicu lebih banyak kerugian pada emas, mengingat kenaikan suku bunga meningkatkan biaya peluang berinvestasi dalam logam mulia.Perdagangan ini telah memukul emas selama setahun terakhir, dan logam berada di bawah tekanan baru pada bulan Agustus setelah data menunjukkan inflasi AS tetap tinggi pada Juli.Meskipun ada pemulihan minggu ini, harga emas masih diperdagangkan mendekati posisi terendah lima bulan, dengan pemulihan logam mulia diperkirakan akan berumur pendek karena suku bunga AS tetap lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama.Di antara logam-logam industri, harga tembaga juga diuntungkan oleh pelemahan dolar. Tembaga naik 1,4 persen menjadi USD3,811 per pon pada penutupan perdagangan Rabu sore di New York.