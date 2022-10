Morgan Stanley Naikkan Prediksi Harga Minyak di 2023

baca juga: Biden Siapkan Strategi Dinginkan Harga Minyak





Sydney: Morgan Stanley menaikkan perkiraan harga minyaknya untuk kuartal pertama 2023. Morgan Stanley memperkirakan pasokan yang ketat ke depan karena penurunan produksi yang curam yang disepakati oleh produsen OPEC+ ditambah dengan embargo Uni Eropa (UE) terhadap produksi minyak Rusia. Aanggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia, OPEC+ , sepakat untuk memangkas target produksi mereka sebesar dua juta barel per hari (bph) setelah menghabiskan sebagian besar dari dua tahun terakhir menambah kembali produksi. dipangkas pada 2020 ketika pandemi melanda."Kami sekarang melihat pasar minyak dalam defisit 0,9 juta barel per hari pada 2023, naik dari 0,2 juta barel per hari sebelumnya. Perkiraan tersebut mengasumsikan produksi minyak Rusia akan turun 1 juta-1,5 juta barel per hari setelah embargo impor minyak UE mulai berlaku," ujar Morgan Stanley dikutip dari Channel News Asia, Kamis, 6 Oktober 2022.Morgan Stanley menaikkan perkiraan harga minyak mentah brent kuartal pertama 2023 menjadi USD100 per barel dari USD95 per barel. Brent akan mencapai USD100 per barel lebih cepat dari perkiraan kami sebelumnya."Sementara itu, pemotongan yang diumumkan dari OPEC+ secara dramatis mengubah keseimbangan minyak untuk sisa 2022 dan keseluruhan 2023," ujar Kepala Strategi Komoditas di ING Warren Patterson.Dia mengatakan upaya menghapus sekitar 1,1 juta barel per hari dari pasokan berarti pasar minyak lebih seimbang selama kuartal keempat 2022. Sehingga memicu defisit besar pada 2023."Tindakan terbaru dari OPEC+ ini menunjukkan ada kenaikan dari perkiraan 2023 kami saat ini sebesar USD97 per barel," jelas dia.Citi Research mengatakan dampak pasar akhir dari pemotongan target produksi OPEC+ akan tergantung pada durasi perjanjian. Citi mengharapkan konsumen utama untuk bereaksi dengan tidak senang terhadap kesepakatan tersebut.