Warren Buffet Timbun Saham Apple, Depak Saham Pembuat Chip Taiwan

New York: Berkshire Hathaway Inc milik Warren Buffett memangkas sahamnya di pembuat chip kontrak Taiwan TSMC serta di beberapa bank pada kuartal keempat 2022. Berkshire juga memperkuat kepemilikan saham di Apple Inc. Berkshire memangkas posisinya di Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) sebesar 86,2 persen menjadi 8,29 juta saham.Ini terjadi tiga bulan setelah Berkshire mengumumkan telah membeli saham TSMC senilai lebih dari USD4,1 miliar, yang membuat saham pembuat chip kontrak terbesar di dunia itu melonjak.Saham di TSMC telah melonjak hampir 32 persen tahun ini, ditutup pada USD97,96 pada Selasa, 14 Februari 2023."Berkshire menghasilkan keuntungan kecil di TSMC. Itu bukan kemenangan besar bagi Berkshire," kata seorang Analis CFRA Research Cathy Seifert dikutip dari Channel News Asia, Rabu, 15 Februari 2023.Menurut perhitungannya, Berkshire membelinya dengan harga sekitar USD68,5 dan menjualnya seharga USD74,5.Jarang tetapi belum pernah terjadi sebelumnya bagi Berkshire untuk dengan cepat membatalkan investasi multi-miliar dolar di saham perusahaan.Pada kuartal pertama 2022, Berkshire menjual hampir semua saham senilai USD8,3 miliar di Verizon Communications Inc yang dikumpulkannya pada akhir 2020.TSMC bulan lalu mengatakan pendapatan pada kuartal pertama kemungkinan akan turun lima persen karena mengalami penurunan global dalam industri chip karena melemahnya permintaan konsumen untuk elektronik. Eksekutif TSMC tidak mengharapkan kondisi pasar membaik hingga paruh kedua tahun ini.Selain TSMC, Buffett juga mendivestasi 91,4 persen sahamnya di US Bancorp, menjadi 6,7 juta saham, dan memperkecil jumlah sahamnya di BNY Mellon sekitar 60 persen, menjadi 25,1 juta saham. Kedua pemotongan itu mencapai hampir USD5,5 miliar pada harga saat ini.Buffett juga memiliki saham di Citigroup Inc, Bank of America dan Jefferies. Berkshire memangkas beberapa posisi di seluruh portofolio perusahaan yang terdaftar di AS, termasuk Chevron, Activision Blizzard, pembuat video game Call of Duty, dan Kroger.Microsoft Corp sedang berupaya untuk menyelesaikan akuisisi Activision Blizzard. Pada 21 Februari 2023, Microsoft akan mempertahankan kesepakatan di depan Uni Eropa dan pejabat antimonopoli nasional pada sidang tertutup.Setelah menjual saham pembuat chip, Berkshire membeli lagi 20,8 juta saham Apple senilai USD3,2 miliar, meningkatkan porsi sahamnya menjadi 5,8 persen, menurut pengajuan.Saham Apple telah melonjak hampir 18 persen tahun ini. Berkshire juga mengungkapkan kepemilikan saham senilai USD84 juta di perusahaan bahan bangunan Louisiana-Pacific Corp.