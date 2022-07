The Fed: AS Belum akan Alami Resesi

baca juga: Harga Minyak Rebound Usai Fed Naikkan Suku Bunga The Fed

Washington: The Fed tidak akan gentar dalam pertempurannya melawan inflasi paling intens di Amerika Serikat sejak 1980-an. Sekalipun jika itu berarti periode berkelanjutan dari kelemahan ekonomi dan pasar pekerjaan yang melambat. Ketua Fed Jerome Powell menanggapi pertanyaan tentang apakah ekonomi AS berada dalam atau di puncak resesi, sebuah gagasan yang dia tolak, karena perusahaan-perusahaan AS terus merekrut lebih dari 350 ribu pekerja tambahan setiap bulan."Saya tidak berpikir AS saat ini dalam resesi," katanya dikutip dari Antara, Kamis, 28 Juli 2022.Dia mengutip tingkat pengangguran yang masih mendekati terendah setengah abad dan pertumbuhan upah yang solid serta kenaikan (lapangan) pekerjaan.Tetapi kenaikan suku bunga 75 basis poin yang diumumkan oleh The Fed pada Rabu, 27 Juli 2022, ditambah dengan tindakan sebelumnya pada Maret, Mei, dan Juni, kini telah mendongkrak suku bunga acuan bank sentral dari mendekati nol ke level antara 2,25 persen dan 2,50 persen.Itu adalah pengetatan kebijakan moneter tercepat sejak mantan Ketua Fed Paul Volcker berjuang melawan inflasi dua digit pada 1980-an. Penyembuhannya kemudian melibatkan resesi berturut-turut.Harga konsumen belum menembus angka tahunan 10 persen kali ini, tetapi pada 9,1 persen mereka cukup dekat untuk meningkatkan taruhan bagi Fed dan pemerintahan Biden, yang sangat sensitif pada masalah ini menjelang pemilihan kongres pada November.Sementara itu Powell mengatakan dia tidak berpikir resesi akan diperlukan untuk memperbaiki masalah kali ini, dia mengakui ekonomi sedang melambat dan kemungkinan perlu lebih lambat agar The Fed mengembalikan laju kenaikan harga-harga."Kami ingin melihat permintaan berjalan di bawah potensi untuk periode yang berkelanjutan menciptakan kelesuandalam perekonomian," kata Powell dalam konferensi pers.Namun dia bersikukuh perilaku inflasi akan mendorong arah Fed, dan kenaikan (suku bunga) yang luar biasa besar lainnya dapat dilakukan."Memulihkan stabilitas harga adalah sesuatu yang harus kita lakukan," kata Powell.Pejabat Fed sadar atas kesulitan yang ditimbulkan inflasi pada rumah tangga Amerika, terutama bagi mereka yang memiliki sarana terbatas, sehingga mereka tidak akan menyerah dalam upaya mereka sampai disajikan dengan bukti kuat inflasi turun.Powell mengatakan beberapa dampak kenaikan suku bunga Fed hingga saat ini masih membangun perekonomian, dan tergantung pada bagaimana inflasi merespons dalam beberapa bulan mendatang yang dapat memungkinkan bank sentral untuk mulai memperlambat laju kenaikan suku bunga.Tingkat kebijakan sekarang berada pada level yang menurut sebagian besar pejabat Fed memiliki dampak ekonomi yang netral, yang pada dasarnya menandai berakhirnya upaya era pandemi untuk mendorong pengeluaran rumah tangga dan bisnis dengan uang murah.Investor memperkirakan Fed akan menaikkan suku bunga setidaknya setengah persentase poin pada pertemuan 20-21 September 2022."Sementara peningkatan luar biasa besar lainnya dapat dilakukan pada pertemuan kami berikutnya, itu adalah keputusan yang akan bergantung pada data yang kami dapatkan antara sekarang dan nanti," kata Powell.