Dolar AS Menguat saat Biden Berencana Sanksi Rusia ke Eropa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

New York: Mata uang dolar AS (USD) menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Hal ini karena Presiden AS Joe Biden siap untuk mengumumkan, bersama para pemimpin Eropa, sanksi baru terhadap Rusia selama perjalanannya ke Eropa.Biden dijadwalkan tiba di Brussels pada Rabu, 23 Maret 2022 malam dalam perjalanan luar negeri pertamanya sejak perang di Ukraina dimulai. Serta akan bertemu dengan para pemimpin NATO dan Eropa dalam pertemuan puncak darurat di markas aliansi militer Barat.Harga-harga komoditas seperti minyak dan gandum telah naik karena ketegangan di Ukraina meningkat, memberikan tekanan tambahan pada inflasi yang sudah tinggi karena hambatan rantai pasokan.Meningkatnya inflasi telah menyebabkan banyak bank sentral, termasuk Federal Reserve AS, mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan harga, seperti dengan menaikkan suku bunga."Aliran modal akan menjadi saya tidak ingin berada di Eropa, lebih dekat ke Ukraina secara harfiah dalam arti geografis, tetapi juga merupakan dampak dari sanksi, ada banyak uang yang berputar keluar dari Eropa dan kembali ke Amerika Serikat," kata Kepala Analitik Quant Insight Huw Roberts.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya naik 0,097 persen, dengan euro turun 0,17 persen menjadi USD 1,1008. Harga minyak mentah naik lebih dari lima persen pada Rabu, 23 Maret 2022. Hal ini didukung oleh gangguan pada ekspor minyak mentah Rusia dan Kazakhtan.Rubel Rusia menguat 8,65 persen versus greenback di 89,50 per USD setelah mencapai tertinggi satu bulan di 87,50 per USD usai Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia akan mencari pembayaran dalam rubel untuk penjualan gas.Ketua Federal Reserve Jerome Powell meningkatkan kemungkinan menaikkan suku bunga lebih dari 25 basis poin pada pertemuan mendatang. Sikap ini lebih agresif yang digaungkan oleh pembuat kebijakan lainnya, yang telah mendukung greenback dan membantu meningkatkan imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun hingga lebih dari 2,4 persen.Pada Rabu, 23 Maret 2022, Presiden Fed San Francisco, Mary Daly dan Presiden Fed Cleveland, Loretta Mester mengindikasikan kenaikan yang lebih besar akan segera terjadi pada pertemuan bank sentral Mei.Inflasi di Inggris melonjak lebih cepat dari yang diperkirakan bulan lalu, mencapai tertinggi baru 30 tahun pada kenaikan 6,2 persen dari tahun ke tahun. Menteri keuangan Inggris Rishi Sunak memotong pajak untuk pekerja dan mengurangi bea atas bahan bakar menyusul data inflasi, saat ia berusaha untuk melunakkan tekanan biaya hidup yang parah dengan latar belakang kenaikan harga-harga yang cepat dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.Yen melemah terhadap dolar baru-baru ini, dengan mata uang tergelincir ke level terendah baru enam tahun di 121,40 per dolar, karena jalur masing-masing bank sentral telah menyimpang.Gubernur bank sentral Jepang (BoJ) Haruhiko Kuroda mengatakan pada bank sentral harus mempertahankan kebijakan moneter yang sangat longgar karena inflasi yang didorong oleh biaya-biaya baru-baru ini dapat merugikan perekonomian.Di pasar mata uang kripto, bitcoin terakhir turun 0,98 persen menjadi USD42.179,99 dan ethereum terakhir turun 1,32 persen menjadi USD2.962,69.